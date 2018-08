Natti Natasha y Daddy Yankee son los interpretes de la nueva canción "Buena Vida", que fue lanzada oficialmente en YouTube Music el pasado 25 de julio y cuenta con más de 28 millones de reproducciones y se ubica en el puesto siete de tendencias. El éxito de ambos artistas se compara a la buena acogida que tiene la serie 'La Piloto', donde el videoclip muestra escenas inéditas, generando gran expectativa entre millones de seguidores. Los dos artistas, populares del género reggaetón, se volvieron a juntar para ponerle voz al tema musical que es escuchado en diferentes medios como Spotify.

“Buena Vida” es la canción oficial de la narcoserie La Piloto 2, de la cadena Univisión y que es protagonizada por la actriz cubana Licia Brito. Para la alegría de sus seguidores, la canción viene con un videoclip y es protagonizado por ellos. Actualmente, en YouTube y Spotify esta canción viene arrasando en gran parte de Latinoamérica.

La Piloto es una serie de México, Colombia y Estados Unidos con la producción de W Studios y escrita por Jörg Hiller. El elenco protagónico está conformado por Livia Brito, Arap Bethke y Juan Colucho, con las participaciones antagónicas de María Fernanda Yepes, Alejandro Nones, Tommy Vásquez, Ilza Ponko, Lisardo y María de la Fuente, además de las actuaciones estelares de Oka Giner, Macarena Achaga, Verónica Montes, Margarita Muñoz, Nico Galán, Mauricio Aspe, Paulo César Quevedo y Juan Vidal. En YouTube Music puedes ver y escuchar el tema 'Buena Vida'.

Durante el video que se aprecia en YouTube, “Buena Vida” muestra escena de la serie mientras que Daddy Yankee y Natti Natasha interpretan el tema. “Bueno, salíamos el viernes, pero debido a que está filtrando el video en mala calidad, le dejamos ahora el verdadero video”, publicó la artista dominicana en Instagram hace una semana.

VIDEO OFICIAL DE “BUENA VIDA” EN YOUTUBE

NATTI NATASHA

Natalia Gutiérrez, conocida como Natti Natasha es una cantante dominicana de Reguetón, Pop Hispano, Bachata y Música Tropical. Entre sus temas más conocidos y de mayo popularidad están “Criminal” con Ozuna, "Sin pijama" con Becky G, "No me acuerdo" con Thalia, "Amantes de una noche" con Bad Bunny, "Otra cosa" con Daddy Yankee, “Dutty Love” con Don Omar, “Crazy In Love” con Farruko, “Fotos y Recuerdos” (remix) con Selena y “Perdido en tus ojos" con Omar, entre otras.

La artista Natti Natasha empezó a crecer en la industria musical con participaciones en varios proyectos discográficos, como fue la compilación de temas Love is pain. A raíz del éxito, su voz se incluyó en diferentes temas como “Tu Recuerdo”, "Juntos Podemos Volar" con Henry Santos, "Grind", "Te Dijeron Remix" con Plan B, entre otros, que hicieron más notable su presencia en la música americana.

DADDY YANKEE

Por otro lado, Ramón Ayala, conocido en el mundo artístico como Daddy Yankee es cantante, actor, producto, locutor de radio y un empresario puertorriqueño. Considerado como “El Rey de reguetón” por ser uno de los máximos responsables de popularizar el género musical en América Latina, es muy respetado en diferentes partes del mundo y en el circuito urbano latino.

Cabe señalar que, tanto Natti Natasha y Daddy Yankee -artistas de sello Pina Récords- vienen de participar en los Premios Juventud, de la cadena Univisión. Ambos tuvieron la oportunidad de cantar su más reciente sencillo.

Hace unos meses lanzaron el remix de Dura junto a Becky G y Bad Bunny y el año pasado, el sencillo ‘Otra cosa’ que suma más de 88 millones de reproducciones en Youtube.

PARTE DE LA LETRA "BUENA VIDA"

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad