Shakira y Maluma son dos de los artistas musicales colombianos más populares que protagonizan uno de los temas más sonados que ha tenido mucho éxito en YouTube Music. La cantante lanzó el videoclip de manera oficial el pasado 27 de julio y ya cuenta con más de 71 millones de reproducciones.



Por otro lado, el audio de esta canción ha sido escuchado más de 150 millones de veces en todo el mundo y ha tenido éxitos en poco tiempo. 'Clandestino' muestra escenas de baile de la artista colombiana en la playa o encerrada en una jaula mientras él canta y la acompaña corriendo delante de un coche. Pero lo que llamó especialmente la atención de los internautas es que consideran que el concepto es un plagio de 'Drunk In Love', de Beyoncé y 'I’m Into You', de Jennifer López.



A tan solo 30 minutos de su lanzamiento, el video musical había conseguido más de 60.000 vistas en YouTube y hasta el momento tiene más de 79 millones de reproducciones y se ubicó en el puesto tres de las tendencias mundiales.

En el video, los intérpretes colombianos derrochan sensualidad y demuestran la química que existe entre ellos. Maluma y Shakira aparecen en la playa separados por una valla mientras hablan de amantes prohibidos.

PARTE DE LA LETRA DE 'CLANDESTINO'

Sabes que no nos conviene

Que la gente sepa lo que ambos tenemos

Que comemos de una fruta prohibida

Nos encanta y lo sabemos, jajaja

Yo no necesito ningún otro Don Juan

Que me abra la puerta cuando llego a un restaurant

En San Valentín no necesito más flores

Tu calla'íto, pa’ evitar todos los rumores



VIDEOCLIP OFICIAL DE 'CLANDESTINO'

El estreno de 'Clandestino' generó más de 48 millones de streams en todo el mundo y se posicionó en el Top 50 de Spotify en 32 países. Aún no se conoce a qué álbum pertenecerá este tema musical.

Clandestino es la tercera canción de Shakira y Maluma, 'Trap' fue el primero seguido de 'Chantaje', tema que se situó en los primeros lugares de los rankings musicales.

En conversación con BBC, Shakira comentó que después de participar juntos de una sesión de fotos para aparecer en la portada de la revista Billboard, invitó a Maluma a su estudio para trabajar en un nuevo tema.



"Lo llamé por teléfono para decirle que nos reuniéramos en mi estudio para ver qué pasa", contó la artista colombiana. Y según dijo, después de dos horas ya tenían dos canciones, de las cuales eligieron 'Clandestino' como su nueva colaboración.