Clandestino, de Shakira y Maluma

Shakira y Maluma unieron sus voces una vez más y lanzaron el tema musical 'Clandestino', que desde su estreno como audio a inicios de junio, hasta la fecha, consiguió superar los 140 millones de reproducciones, un logro que ambos artistas esperan superar con la presentación del videoclip oficial, publicado en la cuenta oficial de YouTube de la colombiana el pasado 27 de julio. En YouTube Music también es un éxito indiscutible.

Solo pasados 30 minutos desde su lanzamiento, el video musical había conseguido más de 60.000 vistas en YouTube y hasta el momento tiene alrededor de 25 millones de reproducciones.

En el video, los intérpretes colombianos derrochan sensualidad y demuestran la química que existen entre ellos. Maluma y Shakira aparecen en la playa separados por una valla mientras hablan de amantes prohibidos.

Esta es la primera parte de la letra de la canción de 'Clandestino':

Sabes que no nos conviene

Que la gente sepa lo que ambos tenemos

Que comemos de una fruta prohibida

Nos encanta y lo sabemos, jajaja

Yo no necesito ningún otro Don Juan

Que me abra la puerta cuando llego a un restaurant

En San Valentín no necesito más flores

Tu calla'íto, pa’ evitar todos los rumores



El estreno de 'Clandestino' generó más de 48 millones de streams en todo el mundo y se posicionó en el Top 50 de Spotify en 32 países. Aún no se conoce a qué álbum pertenecerá este tema musical.

Clandestino es la tercera canción de Shakira y Maluma, 'Trap' fue el primero seguido de 'Chantaje', tema que se situó en los primeros lugares de los rankings musicales.