La cocinera de líderes mundiales y de los derechos civiles

Desde hace 71 años, Leah Chase cocina comida criolla y sureña en Dooky Chase's Restaurant, en Nueva Orleans (Estados Unidos), para líderes mundiales y celebridades. Sin embargo, a sus 94 años de edad, puede jactarse de haber ofrecido su pollo frito en el lugar donde concentraba el movimiento por los derechos civiles en los años 70, cuenta la serie de YouTube "Great Big Story".

Leah Chase no descansa. Sigue yendo todos los días a la cocina de su restaurante desde las 7:30 a.m. y solo se va a su casa cuando las labores terminan. Y lo hace porque es consciente que sus clientes, cuando llegan a Nueva Orleans, llegan hasta allí no solo por un plato de gumbo criollo, pollo frito o lo que se sirva; sino que también van por historia.

El gumbo criollo, un tipo de sopa; y el pollo frito de Leah son considerados legendarios. "Todos los días, me encuentro con gente nueva, y vienen a probar a comida que cocino. Eso hace que me sienta bien", dice.

"Este lugar, en su día, fue un hito. Se convirtió en un lugar de encuentro del movimiento de los derechos civiles, y por lo que siempre veía a Thurgood Marshall, Ernest Wright, todas las personas del NAACP", cuenta Leah. "La gente negra sabía que podían llegar a Dooky Chase, y no ser molestado por nadie".

Durante las décadas de conflicto racial en Estados Unidos, cuando era ilegal que hombres blancos y negros estén juntos, ellos podían estar tranquilos en el restaurante de Leah. "Fue un refugio seguro para todos nosotros", dice Leah.

En el Dooky Chase's Restaurant han servido a personalidades como Barack Obama, quien comió un gumbo criollo junto a una botella de salsa picante. "Le dije: 'Señor Obama, usted no debería ponerle la salsa picante a mi gumbo'", recuerda Leah. Pero el entonces presidente de Estados Unidos dijo entre risas que no se preocupe, "no echaré a perder su gumbo".

Leah fue reconocida con un Premio a la Trayectoria por el exitoso chef James Beard. A veces piensa que no sabe cómo logró su carrera, pero sabe que ese mismo misterio es lo que "te da energía para seguir adelante. Y todo lo mío es hacer que este restaurante avance. Quiero que sea uno de los mejores restaurantes que haya".



MÁS DE YOUTUBE EN...