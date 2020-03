Leslie Grace, lanzó una nueva versión de su canción ‘Díganle’, junto a Becky G y CNCO. Desde la publicación del videoclip oficial en YouTube Music el pasado 16 de agosto tiene más de 48 millones de reproducciones y se ubica en el puesto #7 de tendencias.

‘Díganle Remix’ fue realizado por Tainy y Sony Music, quienes se encargaron de unir las voces de las cantantes estadounidenses Leslie Grace y Becky G a las de los integrantes de la banda pop juvenil CNCO.

La versión original de esta canción llegó a plataformas digitales y servicios de streaming como Spotify el 29 de septiembre del 2017, y ese mismo día se lanzó el video oficial del single que fue dirigido por Mike Ho.

‘Díganle’ fue escrito por Leslie Grace Martínez (Leslie Grace), Frank Santofimio, César Román, Rebbeca Marie Gomez (Becky G), Alejandro Montaner y Marco Masis aka Tainy. Y se destacó en el listado Hot Latin Songs de Billboard, superando las 100 millones de reproducciones y otorgándole a la vocalista su primer Disco de Platino certificado por RIAA en Estados Unidos.

“Estoy muy emocionada de por fin poder compartir con todos los frutos de un largo proceso de composición y grabación. El poder colaborar y demostrar el ‘girl power’ con una verdadera amiga, Becky G, me contenta muchísimo.” dijo Leslie en un comunicado de prensa sobre la versión original.

VIDEO OFICIAL DE ‘DÍGANLE’ EN YOUTUBE

LESLIE GRACE

Leslie Grace Martínez, más conocida como Leslie Grace, es una cantante y compositora que nació en Bronx, Nueva York, el 7 de enero de 1995. Su carrera musical empezó a los 16 años, cuando Sergio George de Top Stop Music la descubrió con apenas 16 años y publicó sus tres primeros sencillos.

Su cover de ‘Will U Still Love Me Tomorrow’ fue el primero y alcanzó el primer lugar de los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay. El segundo single fue ‘Day 1’, coescrito con su amigo y colaborador Rey King, que se posicionó en el top de la lista Tropical Airplay de Billboard, y el tercero fue ‘Be My Baby’.

Desde entonces ha conseguido varios reconocimientos. Su último éxito es ‘Duro y Suave’ feat. Noriel, que ha sido certificado como Disco de Platino x2 en Estados Unidos y España. Esta canción ha conseguido más de 230 millones de reproducciones en Spotify, alcanzando el Top 50 en 10 países, y su video musical cuenta con más de 149 millones de vistas.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE ‘DÍGANLE’?

Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa’ mi corazón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás lo he vuelto a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa’ mi corazón

OTRAS COLABORACIONES DE LESLIE GRACE