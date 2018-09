En mayo de este año recibíamos la sorpresa de una nueva colaboración entre dos grandes músicos que anunciaban su unión bajo un mismo nombre: Mark Ronson y Diplo ahora se llamarían Silk City. Este dúo estrenó su primera canción llamada "Only Can Get Better", teniendo menos difusión de lo esperado. Sin embargo, fue hace dos días que todo se salió de control con un nuevo single junto a Dua Lipa.

"Electricity" viene acompañado de su video oficial en YouTube Music, donde la cantante británica baila sin parar al ritmo de la música con el beat compuesto por los DJs Silk City. El video tiene un aire antiguo y de hecho algunas tomas están en un formato diferente. Este comienza con Dua Lipa bailando sola en lo que parecería ser su departamento, para luego dar paso a una legendaria fiesta junto a otras personas que iban apareciendo.

Sin embargo, ni Thomas Wesley Pentz (Diplo) o Mark Daniel Ronson (Mark Ronson) llegan a esta celebración legendaria a tiempo. A ambos se les observa subiendo por un ascensor escuchando el tema que ellos mismos compusieron hasta que quedan encerrados en el elevador luego que se apagaran las luces.

DUA LIPA

Dua Lipa nació el 22 de agosto en 1995 en Londres, siendo la primera hija de dos refugiados de Kosovo. Fue en el regreso a este país donde Lipa obtuvo una gran influencia de artistas de rap, que llegaron a la región para presentarse en diversos espectáculos de música. Volvió a la tierra que la vio nacer junto a la hija de un conocido de su padre, que iba a concretar sus estudios de posgrado.



Salió adelante trabajando como camarera, anfritiona y luego se convirtió en modelo para el catálogo virtual de ASOS Marketplace. Con tan solo 15 años comenzó a subir sus interpretaciones de canciones de otros artistas hasta que publicó su propio sencillo "Lions, Tigers & Bears" en la plataforma de Soundcloud, pero no fue hasta agosto del 2015 cuando lanzó "New Love" y "Be the One", que saltó a la fama en el extranjero.



HISTORIA DE LA COLABORACIÓN

Mark Ronson habría declarado hace poco que admiraba el tono de voz de Dua Lipa, comparándola con “la música espiritual del piano house como solían hacer”. Si bien ambos artistas creaban diferentes tipos de música, compartían gustos con el house clásico, el hip-hop y el género disco. Todo esto los llevó a colaborar en Electricity.

Luego de que Dua Lipa haya disfrutado la celebración de su cumpleaños número 23 en Ibiza este verano junto a sus amigos y su novio, anunció en la semana que habría una nueva versión deluxe de su álbum, donde se evidenció que ya había preparado algo junto al dúo Silk City.

El video ha sido dirigido por Bradley y Pablo, junto a la edición de Nick Rondeau. La coreografía la dirigió Theresa “Toggie” Barcelo y participaron los productores de PRETTYBIRD, Ross Levine, Chris Clavadetscher y Candice Dragonas.

PARTE DE LA LETRA DE 'ELECTRICITY'

Falling into you

Baby

Even electricity

Can’t compare to what I feel

When I’m with you

Ooh baby

Given up my ghosts for you

And now I’m see through



You give me a feeling

Feeling so strong

I know you been treating

Treating yourself wrong

So let me care for you

Ooh baby

Ima love you differently

I’ll give you electricity

Give it to you