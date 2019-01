YouTube: Los mejores videos de Exponiendo Infieles con Lizbeth Rodríguez

‘Exponiendo Infieles’ de Badabun, se ha vuelto muy popular y es el programa favorito de miles de usuarios en YouTube. Lizbeth Rodríguez es la famosa conductora de esta secuencia que ha puesto al descubierto a miles de infieles que luego de verse en evidencia no han dudado en culparla, jalonearla y hasta golpearla por el resultado. Todo esto son los elementos principales para volver tendencia cada uno de los videos que se estrenan los miércoles y sábados por la noche.

El primer video de esta secuencia se estrenó el 31 de diciembre del 2017. En ese momento una conocida actriz en la red social YouTube era la presentadora del programa y se trata de Julieta Montenegro, ella fue la primera ‘Chica Badabun’, pero no duró mucho, ya que solo apareció en dos capítulos. Tras su salida, el canal apostó por el ingreso de Lizbeth Rodríguez, quien ya tenía un historial como actriz, para que se convierta en la conductora especial del programa "Exponiendo Infieles".

Desde ese momento, la blogger ha hecho del espacio el favorito de los usuarios en YouTube, así que por esta razón te presentaremos una lista de los 20 capítulos más reproducidos en esta red social.

1. Exponiendo Infieles – episodio 48: Un infiel atacó a Liz y Tavo la defendió



El pasado 29 de diciembre se presentó el capítulo 48. En este clip de 36 minutos, muestra a una pareja de esposo que se atreven a jugar en 'Exponiendo Infieles' y cuando Lizbeth Rodríguez revisó el celular del sujeto, descubrió que era infiel, el hombre al verse en evidencia culpó a la ‘Chica Badabun’ de todo lo que estaba pasando e intenta atacarla repetidas veces.



En las imágenes podemos ver cómo la conductora de "Exponiendo infieles" se libra del agresor y le dice "No te confundas, aquí el que se acostó con otra fuiste tú". A continuación interviene Tavo, el novio de Lizbeth Rodríguez, y parte del equipo de producción del programa.



2. Exponiendo Infieles – episodio 35: Un infiel me atacó



El 13 de noviembre se estrenó el capítulo 35 y como en todos los programas presentados, se muestran historias de diversas parejas que cuentan con momentos graciosos, y otros no tanto como este.



Mientras que Lizbeth Rodríguez entrevistaba a los últimos participantes, una persona del restaurante sacó un gas pimienta y no dudo en echárselos, ya que se estaba armando tremendo espectáculo. Todas las personas involucradas comenzaron toser y a llorar a causa de este líquido.



3. Exponiendo Infieles – episodio 9: No alcanzó a borrar los mensajes

​

En este clip de 21 minutos, Lizbeth Rodríguez y todo el equipo de producción de ‘Exponiendo Infieles’ visitaron una discoteca de México. Como en todos los episodios, se acercó a las parejas para preguntarles si querían jugar y casi al final del video la ‘Chica Badabun’ sorprendió a una pareja y resultaron ser el gerente y subgerente del local donde se encontraban. Fu una situación tensa que el hombre no logró borrar los mensajes.



4. Exponiendo Infieles – episodio 50: Estuvo con su jefe para ganar más dinero

En el minuto 10:45, Lizbeth se acerca a una pareja y les pregunta si eran novios, la mujer inmediatamente contestó que ¡NO! Dejando atónitos a su chico y a la misma conductora del programa. Se trata de Guadalupe y Kevin, el chico se animó a ser parte del show, mientras que la chica se mostraba muy nerviosa. Este video tiene un final inesperado que te dejará más que sorprendido.



5. Exponiendo Infieles – episodio 43

​

En este video todo se descontroló, ya que de las tres parejas que se presentaron, dos hombres fueron desenmascarados y salieron a la luz sus infidelidades. Ellos recibieron su merecido y el tercer participante en el programa, no tenía nada comprometedor, sin embargo pasó lo inesperado.



6. Exponiendo Infieles – episodio 37: El mejor sugar Daddy de la historia

​

Lizbeth Rodríguez fue en busca de premiar la fidelidad, pero se llevó una gran sorpresa con la cantidad de mensajes que tenía un hombre. Muchas mujeres le escribían para pedirle dinero y sin duda era un gran infiel.



7. Exponiendo Infieles – episodio 29: Estuvo con la profesora por buenas calificaciones



En este episodio, la novia de un muchacho se quedó estupefacta al enterarse que su pareja hizo lo más bajo para lograr pasar el ciclo en la universidad y además, el joven no sabía que hacer porque se encontraba amenazado por su profesora.



8. Exponiendo Infieles – episodio 22: El peor engaño de la historia



Una vez más Lizbeth Rodríguez salió en busca de los infieles, pero como ya se ha hecho popular, los infieles están a la orden del día y hacen de todo para evitar ser descubiertos. La segunda pareja que participó en el show se salieron de control y se fueron a las manos. El desenlace fue lo peor.



9. Exponiendo Infieles – episodio 21: El Tamaño sí importa



El primer caso de este capítulo fue muy sorprendente, ya que la pareja de la chica había embarazado a otra mujer y su novio se enteró en ese momento. Los otros dos casos fueron algo diferentes, ya que las mujeres resultaron ser las infieles. Aquí el video que generó más de un comentario.



10. Exponiendo Infieles – episodio 3: Estuvo con su suegro



Este capítulo ha sido uno de los más raros de la temporada, ya que la primera pareja que se sometió al juego el hombre resultó ser demasiado fiel, pero su novia tenía muchas sorpresas en el celular, no tenía mensajes en el WhatsApp, ni en el Facebook Messenger, en la galería de fotos tenía muchas imágenes sugerentes.