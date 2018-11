El último domingo, varios habitantes del condado de Mason, en el estado de Washington, Estados Unidos (USA), fueron testigos de un hecho sin igual: tuvieron que detener sus vehículos para ceder paso a unos salmones que cruzaban a nado la carretera. La escena fue captada en video y se hizo viral en la red social Facebook.

Un usuario de Facebook llamado Terry Sue Potter grabó la escena y las imágenes no tardaron en volverse viral entre los millones de usuarios de la red social. En las imágenes se observa a un grupo de salmones que se empeña en nadar contracorriente para cruzar la carretera que luce parcialmente inundada tras el desborde de un río.



Según la descripción que escribió el usuario que subió las imágenes a la red social Facebook, los salmones provenían del río Skokomish, que se desbordó después de días de torrenciales lluvia en el área. La inundación desplazó a muchos peces, que luego tuvieron que encontrar su camino de regreso a su entorno original.



Año a año la imagen de los salmones cruzando una carretera en Washington se repite, pero lo que no saben muchos usuarios es que los peces no regresan al río, sino mueren en los campos a no encontrar el camino de regreso. Muchos cibernautas en Facebook corroboraron el hecho tras presenciar la escena ocurrida este año.

"He vivido en el valle de Skokomish durante 25 años. Esos salmones nadan a través de la carretera hacia los campos y nunca regresan al río. Mueren en esos campos y se pudren durante meses. El gobierno necesita dragar el río Skokomish para evitar que esto suceda", fue el comentario de un usuario de Facebook en el viral.



El video, compartido el último domingo 4 de noviembre, acumula más de 100.000 reproducciones y ha sido compartido más de 1.000 por los usuarios de Facebook. Asimismo, las imágenes han originado más de 1.000 reacciones y casi 200 comentarios de los internautas que han presenciado el clip a través de la red social.