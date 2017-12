Fundó un club de girocópteros luego de hacer más de 20 [VIDEO]

George 'Gyro Jake' Jacob tiene un pasatiempo bastante peculiar: construir girocópteros artesanales. Llegó a diseñar y ensamblar más de 20 de estas aeronaves, híbridos entre un helicóptero y un aeroplano. Su prolijo trabajo lo llevó a fundar un club para compartir su cariño por estos vehículos, según cuenta la serie de YouTube "Great Big Story".

Jacob perdió la cuenta de cuantos autogiros, como también se conoce a los girocópteros, construyó desde hace 13 años. Él imagina cómo quiere que se vea la aeronave, incluyendo qué componentes tendrá y cómo encajarán antes de empezar a diseñar, construir y soldar las piezas necesarias hasta culminar con el trabajo.

"A veces puede tomar dos meses, a veces puede tardar un año. Hay veces que lo miro, y me voy. Digo: 'Hombre, ¿lo hice, y funciona? Y ¿Quiero volar?'", explica George sobre una afición que empezó hace casi dos décadas junto a un pequeño grupo de amigos en Florida (Estados Unidos) -con quienes se reúne los fines de semana-.

La comunidad de amantes de los giroscopios fue creciendo cada año. Es así que en la actualidad, el grupo tiene el problema de ser más de cien. Llegó a ser tan popular en parte por la 'revolución' en la construcción de estas aeronaves, pues ahora son fabricados de forma masiva. Y es un problema porque esto último está robando parte de su 'magia'.

"Las construcciones del hágalo usted mismo son algo así como los dinosaurios. Están en camino de estar extintos", dice 'Gyro Jake'. No hay muchas personas que pasen la mayor parte de su tiempo libre en la construcción de un autogiro, uno tras otro, tras otro. No hay incentivo, como el dinero, que me obligar a hacer esto. Solo se trata de un placer es mi alegría. Esto es mi pasión".

Y la pasión nació así: "La primera vez que salí de la tierra en un autogiro, sabía que había terminado. Mi vida estaba hecha, siempre va a ser sobre los autogiros. Y no fue solo porque yo estaba en el aire, sino porque estaba dependiendo sobre mí mismo, así que mi seguridad estaba en mis propias manos. Fue una de las sensaciones más emocionantes de mi vida".



