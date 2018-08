"In my feelings", el videoclip de la nueva canción de Drake en YouTube Music

El músico canadiense Drake lanzó el pasado 10 de julio su nuevo tema titulado ‘In My Feelings’, el cual forma parte de su quinto álbum de estudio Scorpion. Pero no fue hasta el 2 de agosto que el videoclip oficial de esta canción se publicó en YouTube Music.

La canción, que presenta voces adicionales de City Girls, inspiró un desafío que se convirtió en viral, el ‘Kiki Challege’, que consiste en caminar fuera de un vehículo en movimiento y bailar al ritmo del ‘In my feelings’, quinto single del nuevo álbum del rapero Drake.

El video, que ya cuenta con más de 49 millones de reproducciones y ocupa el octavo lugar en tendencias de YouTube, se grabó el 23 de julio de 2018 en Nueva Orleans y fue dirigido por Karena Evans, con quien el cantante canadiense ha trabajado anteriormente en ‘God's Plan’, ‘Nice for What’ y ‘I'm Upset’.

En el clip Drake intenta declararle su amor a Kiki, interpretada por La La Anthony mientras su madre, encarnada por Phylicia Rashad, se interpone entre ellos. Además de la historia de amor muestra a la gente bailando el tema musical, City Girls, Big Freedia, el comediante Shiggy -a quien se le atribuye haber inventado el viral ‘In My Feelings Challenge’-, Will Smith, DJ Khaled, Steve Aoki, Odell Beckham Jr, Millie Bobby Brown, Ryan Seacrest y J-Hope son algunas de las celebridades que aparecen en el videoclip.

VIDEO OFICIAL DE “IN MY FEELINGS” EN YOUTUBE

Aunque Drake se esfuerza por hablar con Kiki, Phylicia Rashad en el papel de su madre no se deja impresionar y le grita desde la ventana: "Quiero que saques tus Jordans de mi pasillo (…) Esta no es una película de Taye Diggs, señor. Eres un hombre adulto. Lleva tu ***** a casa, ahora".

DRAKE

Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, nació en Toronto el 24 de octubre de 1986, y es un rapero canadiense, cantante, compositor, productor discográfico y actor. Saltó a la fama gracias a su personaje de Jimmy Brooks de la serie Degrassi: The Next Generation. Pero ingreso al panorama musical tras firmar con Lil Wayne en la compañía discográfica estadounidense Young Money Entertainment en junio de 2009.

Su primer álbum de estudio, Thank Me Later (2010), debutó en el número uno del Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). Desde entonces ha cosechado varios éxitos, ganó un premio Grammy, tres premios Juno, seis premios BET, y estableció varias marcas importantes en las listas de Billboard.

Link In Bio ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ Una publicación compartida por champagnepapi (@champagnepapi) el 2 de Ago de 2018 a las 6:09 PDT

PARTE DE LA LETRA DE “IN MY FEELINGS”

​

Kiki, do you love me? Are you riding?

Say you'll never ever leave from beside me

'Cause I want ya, and I need ya

And I'm down for you always

KB, do you love me? Are you riding?

Say you'll never ever leave from beside me

'Cause I want ya, and I need ya

And I'm down for you always