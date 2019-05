Jazmín Pinedo conmueve a sus seguidores con esta íntima confesión sobre su vida personal | VIDEO

La conductora de televisión Jazmín Pinedo sorprendió el martes al revelar, durante la emisión de su programa "Mujeres al mando", que atraviesa una compleja situación familiar.

Mientras una vidente hablaba sobre las predicciones a futuro, la 'Chinita' optó por abrir su corazón y comentar que pese a sus repetidos intentos por tener un segundo hijo, hasta hoy no ha podido.

"Efectivamente, yo el año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida. Me duele en el alma y estoy intentando otra vez y tengo un tratamiento", manifestó.

"Todo el mundo me dice que estoy embarazada y creen que es gracioso, pero no, yo me pongo triste", añadió Jazmín Pinedo.

Luego de esto, la vidente le aconsejó tener calma y no estresarse pensando en que desea un nuevo embarazo.

Cabe indicar que Jazmín Pinedo ya es madre de una niña fruto de su relación con Gino Assereto, quien ya tenía otra niña por una relación previa.

Jazmín Pinedo conduce junto a Magdyel Ugaz y Karen Schwarz el programa "Mujeres al mando" que transmite Latina desde las 9 a.m.