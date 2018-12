En YouTube se compartió un video que se volvió rápidamente viral porque muestra el preciso momento en que la cantante y actriz Jennifer López contó que tuvo sexo durante las grabaciones de una de las películas que participó.

Jennifer López hizo la candente declaración tras jugar “Yo nunca” en el programa “What Happens Live” de Andy Cohen, aunque no mencionó durante qué película sucedió, tal y como se observa en el video viral de YouTube.

La estrella estadounidense asistió junto a Leah Remin para promocionar la película 'Second Act' y respondió a la afirmación del conductor Andy Cohen “Yo nunca me he enganchado en mi tráiler”.

La actriz Leah Remin respondió que 'no', pero Jennifer López se mostró nerviosa, tomó un sorbo de su bebida y asintió que lo había hecho.

De acuerdo al video viral de YouTube, Jennifer López justificó su accionar señalando que "casi vivía" en el set de grabación, por lo que era usual tener relaciones sexuales durante el rodaje.

Esta no fue la única declaración de Jennifer López, pero sin duda es la que más ha sorprendido a sus admiradores, quienes se estarán preguntando en qué filme ocurrió la picante anécdota que reveló la actriz y cantante. Aquí te dejamos el video viral de YouTube para que lo aprecies.