‘No es justo’ es la quinta canción del álbum Vibras del interprete colombiano J Balvin. Zion y Lennox también son parte de este nuevo tema, que se lanzó el pasado 10 de mayo. En su primera semana el sencillo que es parte de su quinto disco se posicionó en el primer lugar en Spotify. Pero recién el 28 de junio se publicó el videoclip oficial en YouTube Music, y hasta el momento tiene más de 173 millones de reproducciones.

Esta colaboración de J Balvin con el dúo puertorriqueño se ha posicionado en la lista de Hot Latin Songs de Billboard durante ocho semanas y alcanzó un récord de 23-17 en la lista del 4 de agosto. Mientras tanto, en Latin Streaming Songs, el single pasó del puesto 20 al 12, convirtiéndolo en el mejor ganador esa semana.

Vibras fue lanzado el 25 de mayo de 2018 por el sello Infinity Music y publicado por Universal Music. Además de ‘No es justo’ incluye el éxito internacional ‘Mi Gente’, en el que colaboró con Willy William, ‘Machika’, en el que colaboraron Anitta y Jeon. Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Rosalía Vila, Carla Morrison también participaron en este álbum del colombiano.

VIDEO OFICIAL DE “NO ES JUSTO” EN YOUTUBE

El video oficial de ‘No es justo’ se grabó en Brooklyn el pasado mes de junio bajo la dirección de Daniel Durán. En el clip aparecen J Balvin, Zion y Lennox junto a sus versiones infantiles coqueteando con Carolina Coto Segnini, modelo y actriz de Costa Rica, que se mete en el papel de una sexy mamá que acompaña a su hija a un Skate Park.

J BALVIN

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, es un cantante colombiano de reguetón y música urbana que nació en Medellín el 7 de mayo de 1985. Empezó en el mundo formando parte de varias bandas de Rock, hasta que en el 2004 publicó su primera canción como solista y en 2010 se convirtió en el artista revelación en las emisoras de Colombia. Desde entonces ha logrado posicionar sus temas en el número uno de varias listas musicales, entre ellas Billboard.

En una entrevista con Ebro Darden para Beats 1 Radio en Apple Music en abril de 2018, Balvin describió el sonido del álbum ‘Vibras’ como 33 por ciento de dancehall, 33 por ciento de R&B y 33 por ciento de reggaetón. Además, explicó que contiene diferentes vibraciones, lo que inspiró el nombre del disco.

“El verdadero significado de este álbum fue lo que está sucediendo con la música en español que se está haciendo global, el hecho de que hicimos un álbum donde los ritmos son tan increíbles que no tienes que entender lo que decimos, solo tienes que amar las canciones”.

🤫🤭🤗 Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 28 de Jun de 2018 a las 1:06 PDT

PARTE DE LA LETRA DE “NO ES JUSTO”



Cuando empiezas a bailar (¡su, su!)

No es justo, no es justo (mamacita, eh-yeah)

Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto (¡su, dile Z!)

Sonando esta canción y yo viéndote

Si te acercas a mí, no pares

Y si te digo "Está linda" una y otra vez (uoh-uoh-uoh-uoh-uoh)

Eso te gusta y lo sabes