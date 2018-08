Poco después de lanzar Clandestino junto a Shakira, Maluma conquistó una vez más YouTube Music y todas las plataformas de música con Mala mía, un nuevo single que mezcla reggaetón urbano y pop, cuyo videoclip apareció el 10 de agosto en YouTube.

Mala mía es el segundo single en solitario que Maluma revela en 2018, el mismo que en cuestión de horas se viralizó en todas las redes sociales. Solo en YouTube su videoclip fue visto más de 1 millón de veces en menos de 8 horas.

Maluma anunció el 24 de julio pasado el lanzamiento de Mala Mía. Esa vez compartió una fotografía donde aparecía él mismo junto a siete mujeres en lencería en la cama, imagen que fue reivindicada por el videoclip. Al comienzo de la grabación, Maluma despierta después de una fiesta junto a todas estas chicas y su equipo de producción, siempre en la ficción, aprovecha las circunstancias para rodar el video del tema.

Como la canción repite versos como “mala mía, siempre he sido así, todo’ ustede’ lo sabían”, el videoclip intenta reflejar el lado más rebelde y despreocupado del cantante. Asimismo, una respuesta directa a sus detractores.

Apenas lanzado, Mala mía saltó al primer lugar de iTunes en Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Panamá y Rumania.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE LA CANCIÓN?

El coro del nuevo single de Maluma reza estas líneas:

Así es mi vida, es sólo mía

Tú no la vivas

Si te molesta, pues mala mía

Así es mi vida, es sólo mía

No importa lo que digas

En el fondo me quieren y por eso me imitan



#MalaMia Lanzamiento mundial este viernes 10 de agosto Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 7 Ago, 2018 a las 2:55 PDT

¿QUIÉN ES MALUMA?

Maluma es un cantante colombiano de reggaetón y trap. De 24 años, su verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias y saltó a la fama en 2011 en su país gracias a los singles Farandulera y Obsesión. Su éxito traspasó fronteras en 2014, con temas como La temperatura y Carnaval.

El álbum debut de Maluma se tituló Magia (2012), por el que fue nominado al Grammy Latino como mejor artista nuevo. Después de eso su carrera solo ha sido triunfo tras triunfo al punto que cantó el tema de Coca-Cola para el Mundial de Rusia 2018.

Maluma también es conocido como ‘Pretty Boy’, ‘Dirty Boy’ o ‘El pequeño gigante’ y además de cantante es compositor. Su casa discográfica actual Sony Music Latin.

