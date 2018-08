“Ya no tiene novio”, la canción de Sebastián Yatra, Mau y Ricky que se apoderó de YouTube Music

“Ya no tiene novio” es la nueva canción de Sebastián Yatra, Mau y Ricky que fue lanzado el pasado 10 de agosto y cuenta con más de 52 millones de reproducciones y es el número tres en las tendencias de YouTube Music. Antes de ser publicada en la plataforma de YouTube, los artistas decidieron hacer una campaña en contra. ¿Cómo? Sí, ellos mismos simularon una pelea para sabotear su propio material y el deseo de no haber tenido que hacer esto juntos.

El videoclip “Ya no tiene novio” que tiene millones de visualizaciones en YouTube Music, fue dirigido por el venezolano Nuno Gómez y cuenta con la participación del actor Julián Arango, quien hace el papel de un mafioso de Guadaña del Cartel de los sapos, en una discoteca para quitarle la novia a Ricky Montaner. El material oficial muestra historias divertidas paralelas, en donde los cantantes dan vida a diferentes personajes que disputan la atención de “una chica en cuestión” de una forma original, según indica Universal Music en su comunicado.

Con un ritmo contagioso y una letra original, “Ya no tiene novio” es un tema que queda grabado en la memoria de cualquier persona que quiera escucharlo en YouTube Music, Spotify u otra plataforma.

“Cuando grabamos en video de ‘Ya No Tiene Novio’ yo subí un Instastory que decía: ‘Y le tengo malas noticias, el video de hoy lo vamos a grabar con Mau y Ricky, qué pereza’… Y ahí comenzó la idea de promocionar la canción en vez de decir que la escuchen, todo lo contrario que no lo hagan porque estos ‘manes’ son muy males”, señaló Sebastián antes de que el video fuera lanzado en YouTube Music.

Ya no tiene novio – Video oficial en YouTube

“La gente se ha reído mucho con eso, ha captado la atención de muchísimas personas, muchos artistas que nos han apoyado, nos han mandado sus mensajes en contra de la colaboración y la hipocresía que mostramos”, agregó.

Por otro lado, los hermanos Montaner también demostraron su felicidad al éxito del videoclip en YouTube. “Dios es bueno. Gracias a todos por ayudarnos a alcanzar más de 20 millones de views en 3 días. Esto es un sueño hecho realidad. Una canción que nace desde una gran amistad estaba destinada a ser un gran éxito. Gracias, gracias, gracias”.

Sebastián Yatra es un colombiano de 23 años que empezó a tener éxito después del tema “Traicionera”. Además, se posicionó como exponente de la balada con la canción “Devuélveme el corazón”.

Ya no tiene novio – Parte de la canción

La última vez que la vi

Ella andaba con un tipo por ahí

Qué cosa rara, ahora está encima de mí

¿Qué está pasando?, ¿qué está pasando?

Yo no lo sé, sé



Pero parece que ella se quiere vengar de él, él

Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber

Porque ya no tiene novio

Ella sabe cómo soy, si me llama, yo le doy

Porque yo no tengo novia (y ahora anda solita)