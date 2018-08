Nadie esperaba la unión que logró Gianluca Vacchi. La celebridad de Internet en Instagram juntó a Yandel y Luis Fonsi con "Sigamos bailando". Esta nueva canción ya se puede escuchar en YouTube Music. Su video oficial ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones.

Si bien Vacchi no canta en el videoclip, sí se le puede ver bailando al ritmo de la música, principal motivo de su fama en Instagram y otras redes sociales. Al parecer, esta canción es un éxito más que quiere cosechar con su faceta de Dj.

Existe una polémica en los comentarios de la canción que indica un posible plagio de parte de Gianluca a Silvestre Dangond y Natti Natasha con el tema "Justicia". Cientos de personas han apuntado sobre el parecido de ambos lanzamientos en YouTube.

𝟾.𝟸𝟺.𝟸𝟶𝟷𝟾 🔥🔝 #sɪɢᴀᴍᴏsʙᴀɪʟᴀɴᴅᴏ 🏌🏻‍♂️🇵🇷🇮🇹 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 24 Ago, 2018 a las 2:03 PDT

VIDEO OFICIAL DE "SIGAMOS BAILANDO" EN YOUTUBE

¿QUIÉN ES GIANLUCA VACCHI?

Gianluca Vacchi es un empresario millonario de 51 años que tiene más de 12 empresas en diferentes sectores. Además, es presidente de la empresa SEA Societá Europea Autocaravan y gestiona una multinacional con su primo que cotiza acciones en la Bolsa de Milán. Por si esto fuera poco, Vacchi tiene su propia compañía llamada Fin Vacchi y Finanziaria Vacchi, que produce máquinas de manufacturación.

Desde siempre, Gianluca ha utilizado sus redes sociales para mostrar su vida llena de lujos y viajes que hace con su pareja. Se dice que su fama comenzó cuando el actor Zac Efron lo visitó en el 2014 para una sesión de equitación. A partir de ese momento, el "millonario de Instagram" sumó a su cuenta miles de seguidores cada mes, hasta llegar a la sorprendente cifra de 11 millones de seguidores.

LLANDEL VEGUILLA "YANDEL"

Llandel Veguilla, más conocido como "Yandel", es un cantante de reguetón puertorriqueño que fue conocido principalmente por su etapa musical junto a Juan Luis Morera Luna, juntos formaron el dúo "Wisin & Yandel", responsables de éxitos como "Pam Pam", "Sexy Movimiento", "Pegao" y muchos otros más.

El "Dúo de la Historia" siguió por caminos separados en el 2013, cada uno iniciando una carrera como solistas. Yandel lanzó su segundo álbum de estudio llamado "De Líder a Leyenda", donde se mostró muy animado por esta nueva etapa de su trayectoria y contó con colaboraciones de Don Omar, Daddy Yankee y J Álvarez.

LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ "LUIS FONSI"

Luis Alfonso Rodríguez comenzó su carrera musical desde muy pequeño, formando un grupo de música llamado "Big Guys" en su escuela Dr. Phillips High School donde también participó Joey Fatone, miembro de 'N Sync. Fue en 1998 cuando creó su nombre artístico "Luis Fonsi" como compositor y cantante profesional.

Si bien al principio se hizo conocido por sus canciones al estilo pop o de balada, el cantautor puertorriqueño llegó a lo más alto de su carrera musical con el estreno de "Despacito" junto a Daddy Yankee. A partir de allí, ha realizado más colaboraciones de estrenos de reguetón o pop latino.

LETRA DE "SIGAMOS BAILANDO"

Ponte un vestido elegante

Y esos tacones gigantes

Y no te preocupes por la billetera

Que esta noche yo te doy lo que tú quieras

Saca tu estilo salvaje

Goza que pa’ eso te traje

Y yo quiero que todo el mundo te vea

Que todo el mundo te vea

Esto no se acaba

Esto no termina

Aunque prendan las luces

Que siga, que siga, que siga

Yo no sé, no sé (baby no sé)

Si te gusta nos quedamo’ otro rato

Y si tú quieres seguir después (seguimos después)

Le damos hasta que te quites los zapatos

Pa’ que sigamos bailando

Pa’ que sigamos bailando



OTRAS CANCIONES DE GIANLUCA VACCHI

El italiano ha comenzado recientemente su carrera musical como DJ, debutando en YouTube Music junto a Sebastian Yatra con la canción "LOVE". Este fue su intento de convertirse en la canción oficial del Mundial de Rusia 2018 y acumuló más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma de video.