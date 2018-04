YouTube: El  canal que convierte tráileres de cine en videos de Lego

Los videos de YouTube dedicados a los famosos bloques de Lego son abundantes y dentro de este catálogo destaca el peculiar trabajo del canal "Huxley Berg Studios".

Este espacio es bastante específico, pues se dedica a recrear los avances cinematográficos de moda con muñecos y piezas de Lego con un nivel de detalle notable.

(Video: YouTube Huxley Berg Studios)

El autor conserva por entero el sonido de los videos promocionales originales y hace que este encaje a la perfección con las escenas que ha preparado con sus inseparables modelos de Lego.

Los clips de Huxley Berg que más éxito han tenido en YouTube son los que ha dedicado a los largometrajes de Marvel, entre ellos "Captain America: Civil War" y "Avengers: Infinity War", cinta que está próxima a estrenarse.

Otros trabajos populares de este canal están dedicados a los tráileres de cintas como "It", "Star Wars: The Last Jedi" y "Jurassic World".