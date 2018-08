YouTube: cinco canciones que fueron censuradas por sus propios intérpretes

Canciones de gran éxito popular, mega coreadas y sonadas en radio y TV, hoy son cuestionadas duramente por sus versos de índole sexual, machista, homofóbico y racista. A pesar de ello, son hits que a través

de YouTube se han perennizado y pueden ser vistos y escuchados más de una vez.

Según una lista elaborada por El Mercurio de Chile, temas como la popular "Ingrata" de los mexicanos de Café Tacvba, lideran la criticada lista y que fue censurada por el mismo grupo luego de las críticas en su contra que argumentaban maltrato hacia la mujer y el femicidio.

A continuación, una lista con cinco temas que fueron censurados por sus propios intérpretes.

"CHICA ELÉCTRICA" - LA POZZE LATINA

Del disco "Desde el mundo de los espejos", editado en 1999, se desprende "Chica Eléctrica", quizás la canción más conocida de la banda de hip hop chilena La Pozze Latina. La letra del tema habla de una adolescente de 16 años que seduce a hombres mayores y tiene relaciones sexuales con ellos.

"Conozco a una chica eléctrica / Tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26", versa una parte del tema. Ajustándose a los tiempos actuales, el cantante Jaime "Jimmy" Fernández comentó al noticiero "T13 Central" que en sus presentaciones en vivo modifica la letra de la canción que lo hizo conocido a fines del siglo pasado.

"Básicamente, es cambiar la edad de la 'Chica Eléctrica'. Como han pasado 20 años, ya no tiene 16, sino que 36, pero se sigue sintiendo como si tuviera 26", aclaró el músico. La edad de la protagonista del tema no es lo único polémico. En otros extractos se sugiere que la adolescente intercambia sexo por regalos y que acostumbra a involucrarse con hombres casados. "Definitivamente, es un tema sexista", expresó Fernández en una reciente entrevista con el diario chileno La Tercera. "Si bien es el tema más famoso de La Pozze Latina, no representa lo que es la banda", afirmó.



"INGRATA" - CAFÉ TACUBA

"La Ingrata" fue el primer sencillo del álbum Re (1994) de los mexicanos Café Tacvba, que en 2012 fue reconocido como el mejor disco de rock latino por la revista estadounidense Rolling Stone.

A inicios de 2017, la banda anunció que dejaría de tocar el tema que finaliza con un femicidio. "Para nosotros, las mujeres siempre son dignas de mucho respeto, amor y cuidado", expresó el cantante Rubén Albarrán a La Nación de Argentina.

"Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos", agregó.

Inspirado en las corridas mexicanas, de melodía alegre y bailable, el tema compuesto por el tecladista Emmanuel del Real, "Meme", retrata el desamor de un hombre que, despechado, remata así: "Por eso ahora tendré que obsequiarte / Un par de balazos, pa' que te duela / Y aunque estoy triste por ya no tenerte / Voy a estar contigo en tu funeral".

"EVERY BREATH YOU TAKE" - THE POLICE

Una de las grandes baladas de los ochenta es "Every Breath You Take", escrita por Sting en sus años al mando de The Police. El tema pertenece al disco Synchronicity, publicado en 1983. Con ella, el trío londinense logró el primer lugar del ranking Billboard durante ocho semanas consecutivas.

Sting la escribió tras su fracaso matrimonial con la actriz Frances Tomely, y aunque a simple vista puede sonar como una declaración romántica, la verdad es mucho más oscura, según lo ha confirmado el propio intérprete.

"Cada respiro que tengas / Cada movimiento que hagas / Cada lazo que rompas / Cada paso que des / Estaré mirándote", reza la canción que el propio Sting ha calificado de "siniestra" por su esencia posesiva.

"Es una canción siniestra. Trata sobre los celos y la posesión", declaró a la revista NME en 1983. Años más tarde, el músico añadió que era "fea" y que la gente "la ha malinterpretado creyendo que es solo una pequeña canción de amor, cuando se trata totalmente de lo contrario".

"ONE IN A MILLION" - GUNS N' ROSES

La reedición de Appetite For Destruction, el trabajo debut que Guns N' Roses publicó en 1987, no contiene el tema "One In A Million". La banda decidió dejarlo fuera de este gran material por el contenido racista y homofóbico de su letra, que en su minuto causó gran polémica.

"Inmigrantes y maricas / No tienen sentido para mí / Vienen a nuestro país / Y piensan que harán lo que quieran", dice.

Luego de su lanzamiento, Axl Rose explicó a Rolling Stone por qué utilizaba la palabra "nigger" (negro, en español, aunque con una carga peyorativa) defendiendo, además, su composición: "¿Por qué los negros se entienden y se dicen 'negro', pero cuando un hombre blanco lo hace de repente es una gran desaprobación? No me gustan los límites de ningún tipo. No me gusta que me digan lo que puedo y lo que no puedo decir. Usé la palabra 'negro', porque es una palabra para describir a alguien que es básicamente un problema y un dolor en tu vida".

Años más tarde, el cantante añadió que estaba "cabreado con algunas personas negras" que intentaban robarle y por ello les dedicó insultos "a ellos en particular".

Respecto a los versos sobre inmigración, Rose dijo que "mucha gente de países como Irán, Pakistán, China, Japón, etcétera, consigue trabajo en tiendas y gasolineras y luego te tratan como si no pertenecieras a aquí". En tanto que para la palabra "maricas", el artista argumentó que la había utilizado por haber tenido "experiencias muy malas con homosexuales", incluido un intento de violación.

"DECÍDETE" - LUIS MIGUEL

Odiado y vapuleado ante los hechos retratados en "Luis Miguel, la serie", fue Luis Rey, padre de "El Sol de México" el que decidió cambiar la letra original de "Decídete", que salió a la luz en 1983 cuando Luis Miguel tenía solo 13 años.

Compuesto por Honorio Herrero, el tema incita a unos jóvenes a dar el primer paso para el amor. En el tema censurado, el cantante hace una invitación sexual de manera explícita, motivo por el que Luisito Rey pidió modificar sus versos.

Parte del contenido original, dice: "Nos quedamos solos / Todos se marcharon / Y en mi cuarto había / Apenas luz en un rincón / Te quité el vestido / Te besé la boca / Pero no quisiste / Darme todo una vez más". "Decídete / Yo sé bien que es la primera vez / Para mí también es nuevo / Y quiero que sea contigo", continuaba en el coro. Tras la modificación, quedó así: "Nos quedamos solos / Todos se marcharon / Y en mi cuarto había / Apenas luz en un rincón / Te besé en la cara / Te besé en los labios / Tú sentiste miedo / Y me miraste sin hablar". Y luego, en el coro: "Decídete / No lo dudes más / Decídete / Que no puedo resistir sin tenerte / Maldita mi suerte".

Fuente: (GDA/El Comercio/Emol de Chile)