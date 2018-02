Con más de 20 metros de alto y una base de 6 metros, una imponente figura de la Santa Muerte se yergue sobre Tultitlan, un municipio del estado de México. El famoso 'youtuber' Luis Arturo Villar Sudek —conocido por su canal Luisito Comunica— fue hasta esta ciudad a conocer a este icono de la cultura popular mesoamericana.

"Pues resulta que aquí, en la Ciudad de México, está el altar a la Santa Muerte más grande todo el planeta", precisa el dueño del famoso canal de YouTube. Esta gran estructura fue construida con fibra de vidrio y a pesar de su apariencia ha resistido terremotos, tormentas y vientos fuertes sin derrumbarse.

No se trata de una construcción antigua, sino de una figura levantada en el año 2007 por el Comandante Pantera, quien paradógicamente un año después perdería la vida a mano de unos asesinos. La propiedad donde se encuentra el templo a la santa muerte sigue perteneciendo a su familia y es administrado por su madre.

"Yo en aquel momento le prometí a la Santa Muerte que si ella me entregaba a los asesinos de mi hijo, yo me iba a encargar de enaltecer su nombre, de engrandecer su culto. Pues que lo iba a llevar lo más lejos que se pudiera. Y así lo he hecho, ella cumplió, me entregó a los asesinos de mi hijo y yo aún sigo cumpliendo", dijo Enriqueta Vargas la madre del Comandante Pantera a Lusito Comunica.

Usualmente se asocia el culto a personas de mal vivir, sin embargo esto es parte de un prejuicio que va desapareciendo con los años. "Muchas de las personas que deciden rendirle homenaje a la Muerte primero le piden permiso a Dios. Pues creen que la Santa Muerte recibe órdenes directas de Dios para venir por las personas y llevárselas al otro mundo", narra el 'youtuber'.

"Otra cosa que nos han comentado mucho es que también las personas que siguen a la Santa Muerte le guardan respeto a Dios y al Diablo. Es algo así como una posición neutra, es aceptar que estás en el mundo por un tiempo definido y que nadie, absolutamente nadie, se salva de la muerte", detalla Luisito Comunica.

Como se ve en las imágenes de YouTube, los fieles a la Santa Muerte dejan un sinnúmero de ofrendas. Hay frutas, dinero, figuras, velas, botellas de alcohol, cigarros y puros, entre otras cosas.

Además existen varias túnicas para la Santa Muerte, se elige honrar a una según el tipo de favor que se le pida. "Cuando la muerte es de color hueso, lo que estás buscando es comunicación con el más allá. Cuando es de color azul, es para tener claridad en tu mente y sabiduría. Morado es para la salud. Rojo es para el amor, ya sea para pedir el amor de alguien o para agradecer el amor que tienes en la vida. Rosa es para que se te cumplan deseos en general. Cobre y plata para deshacerte de envidias que la gente podría tener de ti. De color negro para protección en genera, esta la suelen pedir personas que tienen trabajos arriesgados y la de color dorado es para dinero, fortuna en general", precisa el conductor del video de YouTube.