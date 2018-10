YouTube: Daniel Salaverry 'dejó en visto' a Juliana Oxenford y ella lo califica de maleducado | VIDEO

Molesta. Así se encuentra Juliana Oxenford luego de intentarse comunicar con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y que él haya ignorado su mensaje de WhatsApp.

La conductora de '90 Central' entrevistaba al parlamentario Juan Sheput cuando hizo una pausa para contar que, desde hace unos días, desea concretar una entrevista con Salaverry. Sin embargo, él la dejó en visto.

Aunque ya había manifestado su malestar en redes sociales, Oxenford también lo hizo ante cámaras llamando "cobarde" al congresista fujimorista.

"Daniel Salaverry, el presidente del congreso de la República, es un maleducado. Lo digo abiertamente. Si no quiere hablar conmigo... está en todo su derecho de poner: no Juliana, no me gusta, me caes mal, te odio, emoticon sacándome la lengua, lo que quiera, pero las cosas claras", indicó muy contrariada.

Agregó que ignorarla era un acto de cobardía que no toleraría: "No me deje en visto, porque eso sí me parece un acto de cobardía, con el respeto que me merece, el presidente de la Mesa Directiva, si merece algún respeto".