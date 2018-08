YouTube es una plataforma que ya tiene 13 años de existencia, en todo ese tiempo tanto la plataforma como sus creadores de contenidos han sufrido significativos cambios de 'look'. Lo mismo sucedió con las fashion bloggers peruanas, así lo analizaron en un video las 'youtubers' Alessandra Mazzini ("Fashionindahat") y Tana Rendón ("Le Coquelicot").

La primera 'influencer' a la que describieron fue Katy Esquivel —la dueña del canal de YouTube "Whatthechic"— de quien vieron sus conjuntos de ropa y filtros que usaba para sus fotografías en Instagram.

"No sé si ella se maquillaría así ahora", observó Rendón. "Ahora mantiene su estilo chic, pero también se atreve a ponerse ropa más rota", añadió la dueña del canal de YouTube "Fashionindahat".

Otras 'youtubers' que fueron analizadas son Carolina Breathe ("Fashaddicti") y Natalia Merino. Coincidieron en que ambas fashion bloggers usaban un estilo mucho más formal y que ahora han encontrado un estilo propio.

A quien casi no criticaron en el video de YouTube fue a Diana Ibarra ("Dolce Placard"). Destacaron que ella "se mantuvo en su estilo ecléctico", pero que en hay ropa de sus 'looks' de Instagram que "ella no usaría hoy".

Las últimas dos en ser analizadas fueron las anfitrionas de este clip de YouTube. Sobre Tana Rendón destacaron que —al igual que las anteriores fashion bloggers— tenía otro estilo, usaba carteras muy grandes y las cejas mucho más delgadas que en la actualidad. Mientras que de Alessandra Mazzini destacó el abrumador uso de texturas y accesorios al inicio de su carrera como blogger de moda.