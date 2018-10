YouTube: la verdad detrás del video de Sol Pérez destruyendo un automóvil en Argentina

La mediática modelo argentina Sol Pérez fue tendencia este martes al viralizarse en YouTube un video en el que destruye el parabrisas trasero de un automóvil en Buenos Aires.

Las imágenes muestran a una mujer con el cabello rubio, pantalón rojo y tacos muy altos valiéndose de un bate de béisbol para romper la luna trasera de un carro. A los segundos se va, aparentemente fastidiada, a otro lado de la calle.

El video pasó e YouTube a las redes sociales y luego a los programas de espectáculos, donde se cuestionó primero si la mujer de las imágenes era o no Sol Pérez y luego los supuestos motivos que esta tuvo para reaccionar así.

"Soy yo la del video pero no entiendo por qué me dejan expuesta como una agresiva y mala, pues no es así. Esto es un juego", inició en el programa "Los especialistas del show".

Sol Pérez y el video viral que luego debió explicar en TV.

"Es un juego, no puedo contar demasiado, ya se van a enterar más adelante. Hay otros videos y son peores", adelantó Sol Pérez en otra parte de su presentación en el programa de espectáculos de El Trece.

"Estoy reloca y soy de pelear y gritar, soy reaccionaria, pero no le voy a pegar a un carro así", añadió a manera de explicación.

Sol Pérez es una de las modelos más mediáticas de Argentina en la actualidad. Tiene 3.4 millones de seguidores en la red social Instagram.