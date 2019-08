Jaime Bayly responde con dureza a comparación que René Pérez le hizo en Twitter | VIDEO

No se quedó callado. El periodista peruano y presentador de Mega TV, Jaime Bayly, respondió con dureza al cantante puertorriqueño René Pérez (René Pérez), luego de que este lo llame "el Laura Bozzo de la política light" en un mensaje publicado en Twitter. La respuesta está en YouTube.

El 21 de julio pasado, Residente respondió a un seguidor vía Twitter que le hizo mención sobre las críticas de Bayly a su posición en torno al hoy renunciante presidente de Puerto Rico.

"Bayly es el Laura Bozzo de la política light. ¡Qué pase el amante!", escribió el cantante.

El miércoles, en su habitual monólogo, Jaime Bayly consideró ofensiva la respuesta de René Pérez, con un tono homofóbico y luego pasó a recordarle sus simpatías con cuestionados políticos de izquierda como Hugo Chávez y Daniel Ortega.

"Laura, nos guste o no, tuvo éxito. A mí, no debido a mis méritos sino a la generosidad del público, el éxito tampoco me ha sido esquivo. Este programa llega a muchísima gente. Entonces, así como usted tiene éxito como músico, a mí no me ha ido tan mal tampoco. La fortuna nos ha sonreído a los dos", inició en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Pero sí le aclaro que decir 'qué pase el amante' me parece algo ruin, miserable, con un tono casi homofóbico. Usted trata de menoscabarme aludiendo de una manera muy sutil a mi bisexualidad", añadió Bayly Letts.

"La próxima vez que usted quiera atacarme lo invito a no usar la carta baja, rastrera, de la homosexualidad humana. Yo soy bisexual, estoy casado con Silvia, la amo profundamente. Y que usted diga 'que pase el amante', rebaja la calidad intelectual y moral de su discurso". continuó.

Más adelante, Jaime Bayly argumentó que cantantes como René Pérez tienen "una agenda de contrabando" en su música. Recordó que este visitó alguna vez Colombia llevando un polo ofensivo contra Álvaro Uribe. "Claro, lo hace porque en Colombia hay democracia. Porque si yo voy a Maiquetía (ciudad de Venezuela) con un polo que diga 'Maduro, asesino genocida", pues termino preso", concluyó en YouTube.

Como es público, René Pérez participó en las protestas contra el ex presidente Rosselló. Jaime Bayly calificó a este político como "mediocre" pero señaló que no se le puede comparar con dictadores como Nicolás Maduro o Hugo Chávez.