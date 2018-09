El youtuber español Rubén Doblas Gundersen --conocido mundialmente como ElRubius-- retornó a lo grande a la plataforma de videos de YouTube. Agradeciendo el cariño que le mostraron sus millones de suscriptores en todo el mundo, el popular Tito anunció un millonario sorteo.

Seis millones y medio de vistas ya tiene el clip de YouTube en el que 'ElRubius' cuenta uno a uno todos los regalos que piensa otorgar a cualquier parte del planeta.

"Como han sido tan pacientes y me han dado tanto amor en los últimos meses, he pensado, ¿por qué no hacemos el sorteo que hicimos hace dos años pero más grande, épico, legendario, magnífico y majestuoso? Esto será 50 mil veces más grande. Este será el sorteo más grande que hayan visto en su pu... vida en YouTube", indica emocionado ElRubius.

La lista de regalos que dará el español a quienes resulten ganadores va desde cinco Play Station 4 PRO, cinco Samsung Galaxy S9, tres XBOX one S, iPhones, una TV 4K de 55 pulgadas, una MacBook PRO.

"Madre mía, me estoy sintiendo como el típico padre que abandona a su hijo durante cinco años y cuando vuelve le compra un montón de regalos para volver a ganarse su amor", dice ElRubius en un descanso a la exposición de los costosos regalos en YouTube.

ElRubius y su video abriendo regalos para el sorteo que realizará muy pronto.

¿CÓMO PARTICIPAR?

A los interesados, ElRubius indicó que lo único que deben hacer para participar es darle RT al siguiente tuit:

LIMONADA 2.0 🗿 — elrubius (@Rubiu5) 29 de septiembre de 2018

El video del youtuber español anunciando este sorteo ya tiene casi 7 millones de reproducciones en poco más de un día de subido a YouTube.

Como se recuerda, el ibérico se alejó cuatro meses de la plataforma tras confesar problemas de ansiedad.