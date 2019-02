Erick Sabater corta entrevista con Lady Guillén y ella le deja contundente mensaje | VIDEO

Un incómodo momento se vivió el jueves durante la emisión del programa "Tengo algo que decirte". El modelo dominicano Erick Sabater abandonó abruptamente una entrevista con Lady Guillén al sentirse atacado por ella, sin embargo, jamás esperó que luego de esto la conductora le envíe un contundente mensaje sobre su accionar. Las imágenes de Latina están alojadas en YouTube.

En el cierre de una semana complicada --en la que protagonizó una pelea con su colega Coto Hernández-- el ex Mister Universo aceptó conversar con Guillén, quien públicamente lo había fustigado por el incidente ocurrido en Jesús María.

"Ella no es quién para decir que no merezco esta en la TV", respondió Erick Sabater sobre las palabras de Lady. Al tenerla al frente, ella continuó reprochando lo ocurrido a inicios de semana.

Varios minutos después del tenso diálogo, Erick se cansó y le increpó a Lady por un supuesto maltrato.

"Tú no puedes esperar lo que tú quieres escuchar. Te estoy diciendo lo que ha sucedido y lo que ha pasado y seguramente muchos se han identificado conmigo (...) Lady, por favor, discúlpame que tenga que terminar la conversación (...) pero ya me están atacando y esta no es la forma. ¿Qué hice para que usted me falte el respeto? Me ha dicho que no soy ejemplo, me dice que me victimizo, se burla en mi cara. Yo le pido disculpas y usted sigue (...) lo que quiero es cortar con esto. Si usted quiere seguir hablando, siga. Gracias", dijo Erick Sabater en el video de YouTube que puedes ver AQUÍ (desde el minuto 29).

Luego de que el modelo se quite el auricular y corte la entrevista, Lady Guillén tomó la palabra y dedicó un contundente mensaje hacia el dominicano.

"Sigue con tu postura de querer justificar la situación de violencia que ustedes (con Coto) han provocado a las afueras del canal. Porque por más disculpas que uno pida, lo primero que tienen que hacer como personas es aceptar que cometieron un error ambos. Debiste decir 'sabes qué, Lady, no debí responderle y debí ir por la vía legal'. Creo que hay que ser consecuente. Si en este país se lucha por mejorar a esta sociedad violenta y machista, con gente que se agrede por las puras y que no tiene tolerancia para poder hablar civilizadamente, no puede ser posible que dos personas públicas que deben ser ejemplo estén dando estos actos vergonzosos en la vía pública", finalizó Lady Guillén en el clip de YouTube.

Cabe indicar que, según varios testigos que vieron la trifulca entre Coto Hernández y Erick Sabater, fue el segundo quien inició las agresiones físicas. Sin embargo, el costarricense había admitido que --furioso porque su ex amigo habló mal de él en TV-- fue a buscarlo a Latina para increparlo cara a cara.