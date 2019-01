YouTube: Gonzalo Núñez no aguantó más e hizo callar en vivo a compañero de programa | VIDEO

Un incómodo momento vivió el periodista deportivo Gonzalo Núñez el jueves cuando debió levantar la voz para callar a uno de sus compañeros de "Exitosa Deportes" que no le permitía formular una pregunta a Carlos Silvestri, entrenador de la selección peruana sub 17. Las imágenes están alojadas en YouTube.

Silvestri tiene a su cargo el plantel que disputará el Mundial Sub 17 a disputarse en octubre en nuestro país. Al ser organizadores tenemos la clasificación asegurada.

Gonzalo Núñez intentaba entrevistar al joven entrenador y preguntarle sobre los cuidados que tiene un futbolista soltero vs. uno casado. Al explicar su hipótesis, el ex conductor de "América Deportes" citó a Carlos Bilardo, experimentado ex DT de Argentina.

"Carlos Bilardo decía que los jugadores que tienen novia o están casados lo dejan tranquilo porque van a su casa y están dos o tres horas pero luego regresan, pero los solteros se quedan hasta las cinco de la mañana", indicó Gonzalo Núñez en el video de YouTube que acompaña esta nota.

Sin dejarlo terminar de sustentar ni preguntar al entrevistado, Silvio Valencia --panelista de "Exitosa Deportes"-- interrumpió a Núñez para decir: "¿Y quién es Bilardo?", obviando que el entrenador ganó la Copa del Mundo México 1986.

"Hermano, ¿me dejas preguntar o no? ¿Me dejas preguntar o no? Yo no interrumpo tus preguntas, Silvio Valencia", reclamó Gonzalo Núñez.

El entredicho generó un sonoro gesto de risa del entrevistado, Carlos Silvestri. Luego el DT reconoció que cada entrenador tiene sus posturas y formas de percibir las cosas.

"Me imagino que con o sin, hay que estar atento siempre a las señales de los chicos dentro y fuera del campo", concluyó.

El Gobierno de Martín Vizcarra transfirió 188 millones de soles del presupuesto público para los preparativos del Mundial Sub 17 Perú 2019.