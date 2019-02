Gonzalo Núñez y su polémica explicación a cancelación del Sporting Cristal vs. Emelec en Lima | VIDEO

En opinión del periodista deportivo Gonzalo Núñez el club Sporting Cristal no ha cancelado el partido con Emelec (previsto para este domingo en el estadio Alberto Gallardo) en rechazo a la decisión del club 'eléctrico' de alternar un hincha en el duelo de ida disputado en Ecuador, sino por pura "piconería" desatada al verse superado ampliamente en lo futbolístico por su rival. Sus declaraciones están en YouTube.

A mitad de semana, Emelec disputó un amistoso de presentación contra Sporting Cristal. Tres minutos antes del final del encuentro y cuando los peruanos iban 0-3 abajo, un hincha ingresó a jugar el partido con una cámara GoPro sujetada al pecho.

Para Gonzalo Núñez, el cuadro rimense fue ampliamente superado, y si se hubieran indignado por el ingreso del hincha debieron haber cortado de inmediato el partido y no quejarse vía un comunicado publicado el jueves en redes sociales.

"¿Y por qué Cristal en señal de protesta no paró el partido y se fue diciendo 'no acepto esta payasada'? (...) ¡El gordito no cambió nada el partido! Me refiero a lo deportivo. El partido estaba liquidado, tres a cero, definido, por una diferencia en el marcador y otra abismal en el juego. La vergüenza para mí fue la actuación de Cristal en la cancha. Se pudieron comer siete u ocho (goles)", inició en el clip de Exitosa Deportes alojado en YouTube.

"Para mí están tapando su vergüenza de la cancha con esto (de cancelar). Están reaccionando con una 'pica pica' tremenda", añadió el experimentado periodista deportivo tras calificar la actuación rimense en Ecuador de "horrible".

"Su actuación fue horrible. Hace mucho no veía a Cristal jugar así. Trotaban la cancha", finalizó contundente.