"Despacito", la canción que superó los 5 mil millones de reproducciones en YouTube acaba de desaparecer de la plataforma de video de Google. Esto se debe a que la cuenta de Vevo que contenía la canción de Lusi Fonsi y Daddy Yankee fue hackeada.

Además de desaparecer "Despacito" de YouTube, los piratas informáticos dejaron una imagen de los protagonistas de la famosa serie española "La Casa de Papel". Así se mantuvo por al menos 12 horas seguidas.

(YouTube) YouTube

El ataque a la cuenta de Vevo en YouTube se lo atribuyó el grupo "Prosox and Kuroi'sh &Shade & akashi IT & KiraRoot & Xepher & SenpaiWeb…", el mismo que hace algunos días hackeó las cuentas de Twitter de algunos medios de comunicación.

"Es sólo por diversión. Uso el script 'youtube-cambiar-título-vídeo' y escribo 'hackeado'. No me juzguen. Me encanta YouTube", escribió el grupo en una de sus cuentas de Twitter respecto al ataque cibernético.

(Google) Google

Tras unas 12 horas del hackeo, "Despacito" volvió a YouTube con sus más de 5 mil millones de reproducciones y cientos de comentarios sobre el ataque de los hackers a este canal de la plataforma de video de Google.