YouTube: hijo de Jair Bolsonaro desata ira en Argentina por decir que "la Bombonera huele mal" | VIDEO

No es un buen comienzo para las relaciones entre los Bolsonaro y Argentina, al menos en el campo futbolístico. Y es que Eduardo Bolsonaro --tercer hijo del electo mandatario brasileño-- acaba de declarar de forma polémica sobre algo que atañe a uno de los dos clubes más populares del balompié argentino. Sus declaraciones en YouTube.

En diálogo con una emisora argentina, Eduardo --diputado federal más votado en la última elección-- fue consultado sobre fútbol y si bien empezó tranquilo revelando que es hincha del Botafogo, todo cambió cuando habló de Boca Juniors.

"Me gusta mucho Argentina, he ido cinco veces. Conozco Barilonche, Mar del Plata, Buenos Aires, el tango, Puerto Madero. Me encanta Argentina", inició.

"Soy hincha de Botafogo pero hincho por Palmeiras, eh. No me gusta mucho la Bombonera, hay mal olor", señaló en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Primera declaración polémica de un Bolsonaro hacia Argentina, eh, hay mal olor en La Bombonera", indicó el periodista radial.

Como es público, Palmeiras enfrentará este miércoles a Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El domingo Jair Bolsonaro se convirtió en el próximo presidente de Brasil. El militar retirado es además hincha del Palmeiras. La diferencia que logró en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fue de casi 10 puntos porcentuales por encima de Haddad, rival del Partido de los Trabajadores.