Un cruel video viral ha indignado a miles de usuarios de YouTube debido a la terrible manera en la que se ve cómo trabajadores de un zoológico en Tailandia abusan de una famélica elefante a la que obligan a ejecutar trucos de circo.

Las imágenes propaladas por el canal Viral Press en YouTube fueron grabadas el último miércoles en un zoológico de cocodrilos ubicado en la provincia de Samut Prakan donde viven más de cien mil reptiles y algunos ejemplares de otras especies como la elefante.

En el video publicado en YouTube, de apenas un minuto de duración, muestra a una elefante con un peso demasiado bajo a la que, incluso, se le llegan a notar las costillas. Los cuidadores la hacen entrar a una fosa vacía que habitualmente es ocupada por los cocodrilos.

El animal es obligado a hacer equilibrio sobre unos bancos y a caminar encima de unos cables ante la atenta mirada de un supervisor del zoológico tailandés. Sin embargo, la escena también era observada por un turista, que grabó la escena.

Este video causó indignación entre los usuarios de YouTube por la crueldad con la que se trata al elefante.

"El elefante se veía muy delgado y débil. Me sentí mal por él. Creo que necesita ayuda. No quiero decir nada malo acerca del zoológico porque deben tener problemas y no pueden permitirse cuidarlo. Me gustaría que la gente ayudara al elefante", señaló el autor del video viral mientras grababa, según informó el Daily Mail.

El mismo medio indica que el escenario del video viral de YouTube fue en tiempos pasados un gran zoológico, pero que en los últimos años recibe un menos flujo de visitantes. Por eso mismo, el diario especula que la falta de visitantes puede estar causando problemas a los animales.