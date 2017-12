YouTube: interpretan tema musical de "Doug" a capela [VIDEO]

A inicios de la década de los 90, Nickelodeon llevó a las pantallas de televisión a "Doug", serie que narra la historia de este adolescente que vive diferentes aventuras en su casa y escuela junto a su mejor amigo Tito Valentino y su perro Chuletas.

"The Warp Zone", en su canal de Youtube, interpretó el tema musical de "Doug" a capella. Esto quiere decir que los mismos 'youtubers' realizaron los sonidos de los instrumentos y los silbidos que acompañan la pieza. Esta interpretación es acompañada con "cosplay" de los personajes.

Este canal se considera así mismo un programa de comedia de nerds, videojuegos y video musical compuesto por cinco amigos de toda la vida: David, Schroeder, Ryan, Fish y Odom.

Ellos, tienen una pasión por todo las cosas "nerds" como los videojuegos, películas, programas de televisión, cómics, superhéroes y anime. Y les encanta hacer parodia de ellos. Además, ellos buscan suscitar en sus seguidores la nostalgia que genera el recuerdo de estos programas.

El canal de YouTube realiza top 5 de series, raps, parodias, sketches e interpretaciones de temas musicales a capela de personajes de Marvel y DC Comics, Disney, Mario, Pokemon, Juego de tronos, The Walking Dead, Harry Potter, Star Wars, Batman, Superman, The Avengers, Legend of Zelda, etc.



