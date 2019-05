Jaime Bayly y su contundente opinión sobre el levantamiento del 30 de abril en Venezuela | VIDEO

Lo ocurrido el 30 de abril en Venezuela no fue "el final de la dictadura venezolana" pero sí podría ser "su penúltimo día", consideró Jaime Bayly, periodista peruano conocido por su férrea oposición al régimen que lidera Nicolás Maduro. Sus palabras están en YouTube.

En una programa que dedicó íntegramente a hablar sobre lo ocurrido en el país sudamericano, el conductor de "Mega TV" lamentó que al final de la jornada no se haya cumplido el objetivo inicial, ahondó en las posibles razones por las que esto no ocurrió y, finalmente, dejó en claro que "la partida de ajedrez no ha terminado".

"Juan Guaidó, demostrando un inmenso coraje, puso en jaque a la dictadura venezolana. Firmó el indulto del preso político Leopoldo López. Un grupo significativo de militares salió a la calle a respaldar a Guaidó y a López. La BBC transmitía muy tempranito el mensaje liberador de Guaidó (...) Maduro no ha caído todavía, pero da la impresión de que está resquebrajándose y que será cuestión de horas para que Maduro sea depuesto del poder y muy probablemente fugue a La Habana", manifestó.

Citando a fuentes confiables, Bayly Letts afirmó que "muy temprano en la mañana Vladimir Padrino y Rafael Hernández Dala habían enviado mensajes a Guaidó asegurando que se iban a plegar a la rebelión final".

"Quizás en ese momento el presidente Guaidó presumía que los altos mandos militares venezolanos iban a rendirle lealtad y no iban a vacilar en remover del poder al usurpador Maduro. Eso no ha ocurrido aún", añadió.

"Guaidó esperaba que algo se mueva en las Fuerzas Armadas. Y esto pasó pero no de la forma tan poderosa como para derribar al señor Maduro", continuó el periodista peruano.

Jaime Bayly inicidó en el papel de Padrino, a quien criticó con dureza varios minutos. "Si hay un sujeto mediocre, que hace escarnio de sí mismo, sirviendo deshonrosamente a la dictadura, es el mediocre Padrino. Intelectualmente mediocre, moralmente mediocre e incluso militarmente mediocre. Porque estoy seguro de que yo, con mi pecho escuálido le gano en una pelea a Padrino. Ese sujeto que promete lealtad a Maduro y Guaidó a la vez, llamaba al segundo 'lacayo del imperio', pero estoy seguro de que cuando se reúne con los emisarios de Washington no reproduce esas mismas palabras. Es un fantoche un monigote", continuó.

Por último, Jaime Bayly envió este mensaje a Nicolás Maduro y su cúpula: "Insisto en que es muy pronto para que canten victoria. No todavía, no tan pronto. Lo veremos en las próximas horas y en los próximos días. El juego de ajedrez no ha concluido y las próximas movidas serán cruciales", finalizó en YouTube.