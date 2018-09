YouTube: Jaime Bayly y su dura reacción al ver a Nicolás Maduro en carnicería turca | VIDEO

El periodista peruano Jaime Bayly criticó con dureza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que viralice en YouTube un video en el que este disfruta de una cena en el restaurante del famoso chef 'Salt Bae', en Estambul, Turquía.

“Este glotón, este tragón de Maduro se ha echado entre el pecho y la espalda lo que no comen 32 millones de venezolanos en un año. La carne que Cilia y Maduro han comido yo creo que si ahora no comieran nada en un mes (como osos hibernando), no sentirían hambre. Es increíble la desfachatez”, indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Más adelante, Jaime Bayly dijo no creer que el costo de la cena haya sido “una invitación” sino que salió del presupuesto de PDVSA (la estatal del petróleo en Venezuela).

“Claro que el chef lo abrazaba y le decía (a Maduro) que ama a la revolución. Lo que quería el chef era cobrarle cuatro mil dólares por la cena. Y el otro lo firma a cuenta de PDVSA. Entre carniceros se entienden”, añadió el presentador de Mega TV.

Más adelante, Jaime Bayly mostró encuestas en video de venezolanos de clase media-baja buscando carne en los mercados, algo que no encontraron. “Este es un régimen totalitario que no le importa que el pueblo esté pasando hambre. Él almorzando en uno de los restaurantes más caros del mundo y aquí los venezolanos muriendo de hambre”, señaló un entrevistado.

Para el autor de novelas como “Los últimos días de la prensa” o “Yo amo a mi mami”, lo que Maduro y su esposa consumieron en Estambul no fue una cena sino “un banquete pantagruélico”, absolutamente lejano a la situación financiera que atraviesan los venezolanos en su territorio.

“Aquello no fue una cena sino un festín, un banquete épico”, concluyó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.