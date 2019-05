Jaime Bayly y su insólita confesión sobre la esperanza que llegó a tener en Mauricio Macri | VIDEO

Jaime Bayly jamás ha ocultado sus preferencias políticas, no solo en su país natal Perú o en Estados Unidos (donde reside y trabaja) sino en el resto de países latinoamericanos que siguen sus programas diarios vía YouTube o redes sociales.

En esta ocasión, el presentador peruano de Mega TV dedicó varios minutos a comentar la carrera política de Mauricio Macri, un empresario que saltó al ámbito deportivo como presidente de Boca Juniors y luego a la presidencia de su país tras el largo periodo de gobierno de los Kirchner (Néstor y luego Cristina).

Tras calificarlo de un orador "chato, pesado y majadero" (al hacer referencia a un mensaje de "solo mi camino es el correcto"), Bayly Letts confesó que llegó a creer tanto en la imagen del ex presidente de Boca que incluso --al verlo ganar las elecciones pasadas-- invirtió una parte de sus ahorros en dicho país.

"Macri ha fracasado, me duele decirlo. Yo invertí un dinerito en Argentina cuando ganó él en 2015. Estaba entusiasmado. Pensaba que Argentina sería como Chile, que despegaría y sería un 'tigre' de Sudamérica (risas) ¡cuánta inocencia la mía! Macri ha fracasado en todas las líneas. No ha manejado bien la economía. Todos los indicadores económicos son demoledores. El FMI ha pagado las cuentas, ha endeudado irresponsablemente a su país, ha duplicado el monto de su deuda externa...", sentenció.

En ese sentido, el también escritor peruano dijo comprender si la gente en Argentina decide no respaldar una reelección del ex dirigente deportivo. Aunque esto no necesariamente avale darle una nueva oportunidad a los Kirchner.

"¿Si Macri ha fracasado uno le puede pedir a la gente que vote de nuevo por él? Uno tiene derecho a pedir un cambio. Ahora, elegir a los Fernández (Alberto a la presidencia y Cristina a la vicepresidencia) sería para peor", añadió en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Cabe indicar que hasta el momento no hay candidaturas oficiales para la próxima elección presidencial argentina. El kichnerismo sí ha propuesto como candidato a presidente al ex jefe de gabinete Alberto Fernández y como candidato a vicepresidente a Cristina.

Desde la vereda opuesta, la opción de Cambiemos, baraja lanzar a la reelección a Mauricio Macri o quizás intentar una fórmula similar. Darle el uno de la lista a María Eugenia Vidal (actual intendenta de Buenos Aires) y la vicepresidencia al empresario 'boquense'.

[Las declaraciones de Bayly sobre Macri desde el minuto 12 de este clip de YouTube]

En el análisis de Jaime Bayly, las opciones de la dupla que encabeza Alberto Fernández son mayores a las de Macri pues el primero "no ha gobernado", entonces nadie le puede decir "tú fracasaste" y tampoco se le puede decir "tú eres parte de la corrupción".

"Si en este momento me pidieran apostar yo les diría que Macri no va a ganar las elecciones", concluyó Jaime Bayly.