Jaime Bayly a Juan Guaidó: "Usted está perdiendo el tiempo de manera profesional" | VIDEO

Jaime Bayly ratificó el martes su total rechazo a los nuevos diálogos entre los bandos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, convocados esta vez en Barbados. Su opinión en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Cada día que usted pierde el tiempo, primero, socava su credibilidad. Y segundo, aleja el objetivo que todos perseguimos de derrotar a la dictadura. Y la dictadura quiere eso, que usted pierda el tiempo. Todos los días lo veo a usted apurado, corriendo, hacia una pérdida de tiempo", manifestó.

En su programa del martes en Mega TV, Jaime Bayly comentó la reunión que Juan Guaidó tuvo con Enrique Iglesias, representante del denominado Grupo Internacional de Contacto.

"Querido Juan, le hablaré como amigo, pero los amigos no debemos ser adulones. Cuando usted manda delegados a Noruega y ahora Barbados, no solo se equivoca sino que pierde el tiempo. Cuando se reúne con Enrique Iglesias usted pierde el tiempo", añadió.

El también escritor no ha ocultado hasta hoy su rechazo a cualquier posibilidad de diálogo entre la oposición y el chavismo.

"Si yo estuviera en sus zapatos (diría) 'a mí usted no me reconoce, entonces no me reúno con usted'. Yo me reuniría con la gente que está de mi lado. No se reúna con Noruega que va de la manita de Cuba. Y menos con Enrique Iglesias. Reúnase con Trump. ¡Está perdiendo el tiempo!", finalizó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

(Las palabras de Bayly desde el minuto 17 de este clip de YouTube)