Jaime Bayly: “Juan Manuel Santos ha quedado en un papel deshonroso y patético” | VIDEO

El regreso de un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) a las armas demuestra que el acuerdo de paz firmado por la guerrilla y el ex presidente de dicho país, Juan Manuel Santos, fue un embuste. Así lo consideró Jaime Bayly, periodista que además dedicó duras palabras al antecesor de Iván Duque.

“Se ha confirmado lo que muchos sabíamos ya, que los miserables acuerdos de paz de La Habana entre Juan Manuel Santos y los terroristas de las FARC fueron una farsa, un embuste. Les hicieron creer a los colombianos de buena fe, a los noruegos cándidos que le dieron el Nobel a Santos, que las FARC habían desaparecido, que se habían rendido, que ya no representaban una amenaza para el país, y que se convertirían en demócratas pacifistas. Nada de eso ha ocurrido. Hoy se ha confirmado que los terroristas de las FARC siguen siendo terroristas”, manifestó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

“Queda en un papel deshonroso y patético el panqueque de Juan Manuel Santos, que se rindió moralmente ante las FARC y sobre cual ahora estas se han permitido un gesto desdeñoso, sobre él y sus colaboradores, que pusieron de rodillas al Estado colombiano frente a los bandoleros de las FARC”, añadió visiblemente molesto en su habitual monólogo televisivo.

Bayly Letts reiteró no sentirse sorprendido por lo ocurrido el jueves, pues en su opinión, para que haya paz primero se precisa de un sentido real de justicia.

“No hay paz duradera y perdurable si es que antes no hay justicia. Aquella no era una paz justa sino obscena, grosera, que otorgaba impunidad a terroristas que no se la merecían, y que debían ser juzgados y sentenciados. Esos criminales no se han reformado ni adecentado. Siguen siendo unos terroristas viles. Así lo han demostrado hoy que dejaron en trizas el acuerdo de paz que le alcanzaron Raúl Castro, Juan Manuel Santos y los noruegos, que le concedieron el premio (Nobel) a Santos”, continuó.

El jueves Iván Márquez, Jesús Santrich y “El Paisa” anunciaron que volverían a las armas. “Ellos representan la indignidad, la crueldad de unos matones que durante décadas han derramado ríos de sangre inocentes. A ello los indultó graciosamente el pérfido Juan Manuel Santos, uno de los más conspicuos traidores de la historia de Colombia”, finalizó Bayly.