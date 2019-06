Jaime Bayly: “Michelle Bachelet fue a Venezuela para bendecir la dictadura de Maduro”

Jaime Bayly criticó a la ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por las declaraciones que dio en su visita a Venezuela días atrás. Sus palabras en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

“Si Jorge Ramos se atrevió a decirle ‘dictador’ a Maduro, y eso que él no es un intocable, ¿por qué la señora Bachelet no puede llamarle así a quien, en efecto, es un dictador? ¿Acaso le tiene miedo? Ella ha normalizado el horror, a la dictadura. Ha ido a Caracas a bendecirla, a no decir que es una autocracia y sobre todo a socavar la credibilidad y el prestigio moral de Juan Guaidó”, manifestó el martes en su programa de Mega TV.

Jaime Bayly, quien días antes se mostró esperanzado en el viaje de la funcionaria de la ONU a Venezuela, consideró indignante que esta no llame “presidente” a Guaidó y sí a Maduro.

“Yo tenía moderadas expectativas, porque le tenía cierta simpatía a la señora, pero mis expectativas han sido defraudadas. Sé que ella no puede resolver nada, pero sí podía elegir bien las palabras, porque las palabras hacen una diferencia. Yo tenía una esperanza de que ella diga ‘me he reunido con el presidente Guaidó’ y que no llame presidente a Maduro. Pero hizo todo lo contrario”, añadió.

“Ella los ha dignificado con un lenguaje que ellos, a mi modo de ver, no merecen. Y luego menoscabó a Guaidó. En las palabras la señora Bachelet ha servido diligentemente a la dictadura de Maduro. Ella, retóricamente, se puso del bando de Maduro. ¿Puede esto sorprendernos demasiado? No, cuando ella era presidenta de Chile iba a La Habana, reverenciaba a Fidel Castro, tenía una relación de obscena calidez con Hugo Chávez. Así que si no le apestaba aquellas tiranías, pues tampoco le resultará tan hedionda la de Maduro. No hay que sorprendernos demasiado”, expresó el periodista peruano.

Finalmente, Jaime Bayly dijo no tener ningún tipo de esperanza por el documento que la oficina a cargo de Bachelet en la ONU emitirá en la primera semana del mes de julio.

“En la política no hay que juzgar las palabras sino los hechos. Y la visita de la señora Bachelet a Venezuela no ha servido para nada, porque la dictadura sigue tomando presos políticos en Venezuela”, finalizó.