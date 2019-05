Jaime Bayly: "Nicolás Maduro desconfía hasta de los generales que lo rodean" | VIDEO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desconfía incluso de los generales que lo rodean. Así lo afirmó Jaime Bayly el lunes en su programa de Mega TV. Las imágenes circulan en YouTube.

Durante un largo monólogo, el periodista peruano comentó el trágico accidente de un helicóptero militar ocurrido el último sábado en Venezuela.

Según dijo, la nave siniestrada debió llevar en su interior a Nicolás Maduro como tripulante, sin embargo por una decisión casi de último minuto, este optó por viajar en otra.

"Uno de esos dos helicóptero Cougar era el presidencial, y el dictador Maduro debía subir a ese, al helicóptero presidencial. Pero extrañamente no lo hizo, y mis fuentes aún no saben eso (...) el helicóptero presidencial en el que se suponía iba a viajar el dictador Maduro se precipitó a tierra. Mis fuentes me aseguran que no fue una avería o un desperfecto mecánico, es decir, la 'avería' fue provocada", manifestó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Lo insólito fue por qué Maduro no se subió al helicóptero que cayó y en el que debía perder la vida. ¿Alguien lo alertó? ¿Tuvo una intuición?¿Los espías del G2 cubano le dijeron que por las dudas cambie de nave?", añadió el periodista.

Jaime Bayly señaló, además, que Telesur "torció ligeramente la verdad" al decir que el helicóptero siniestrado era del ejército sin serlo. "Era de la Fuerza Aérea #4 Grupo Presidencial", aseveró.

Insistiendo en su tesis del presunto atentado, Jaime Bayly recordó cuando hace un tiempo un drone explotó cerca a Nicolás Maduro durante una actividad oficial.

GENERALES SOMETIDOS AL POLÍGRAFO

Más adelante, Jaime Bayly aseveró que Nicolás Maduro desconfía de su círculo cercano de militares, tanto que los habría sometido a un examen del polígrafo.

"Dice que confía en ellos pero inmediatamente dice 'ojo pelado'. Está claro que no confía en (Vladimir) Padrino ni en nadie. Se le había caído el helicóptero presidencial y probablemente estaba en shock, sabía que había salvado la vida de milagro".

"Y tanto no confía en los principales 'generalotes' que después del fallido levantamiento militar los ha sometido a un polígrafo, a un examen de la verdad, por sugerencia draconiana del G2 cubano", añadió Bayly Letts.

"No sé si hasta al propio general Padrino lo han hecho pasar por el trance humillante de someterse al polígrafo, pero está claro que Nicolás Maduro no confía en ningún general que se mueve cerca suyo. Él los llama traidores pero el gran traidor es él, quien ha traicionado el futuro de Venezuela hipotecándolo a la tiranía de La Habana", indicó.

Por último, Jaime Bayly dijo que a Nicolás Maduro le desespera ignorar quién podría estar intentando petardear su régimen.

"Hay algunos suspicaces que dicen que si se caía el helicóptero con Maduro adentro, a Diosdado Cabello esto no le hubiera provocado una desazón demasiado grande", finalizó.