YouTube: Jaime Bayly revela por qué nunca pudo entrar a Telemundo ni Univision | VIDEO

Es un referente en el círculo hispano que reside en la Florida. Muchos lo siguen noche a noche en su programa de la cadena Mega TV. Sin embargo, algunos se preguntan por qué Jaime Bayly nunca pegó el salto a cadenas mucho más grandes como Telemundo o Univision. Sobre esto reflexionó el periodista peruano el martes. El video está colgado en YouTube.

Casi en la parte final de un programa en el que habló sobre la situación política en Brasil y la agitada realidad social que atraviesa Venezuela, el también escritor señaló que más de una vez tocó las puertas de Univision, pero simplemente "no lo llamaron".

"¿Cuántas veces he ido yo a Univision? No es que les haya tocado la puerta, la he derribado, me he metido por la ventana y les he dicho '¿por qué no me contratan?' Desde la época de Rey Rodríguez. Tantas y tantas veces que he ido yo majaderamente", inició Jaime Bayly en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"No he ido a ofrecerme, sino a subastarme. No a pedir que me contraten sino a decir 'yo pago por hacer un programa con ustedes'. Y me dicen 'te vamos a llamar'. Cuando te dicen eso es porque no te van a llamar nunca. No me llamaron, no estaba en mi destino Univision, lo mismo Telemundo", indicó.

Tras atribuir al "destino" su situación televisiva, el mediático conductor peruano dijo que para él la cadena Mega TV es --comparando la situación con el fútbol español-- no el Barcelona ni el Real Madrid, sino el Villarreal.

"Mi destino era jugar aquí, en Mega. No juego en el Madrid ni el Barza. ¿Qué es Mega? Ni siquiera es el Sevilla o el Valencia, sino el Villarreal. Yo juego con mi camiseta amarilla. ¡Pero cuando meto un gol me siento Messi!", sentenció antes de recibir aplausos del público presente en su set.

"Es que con los años uno tiene que acomodarse, contentarse con lo que hay y dejar de tener esas apetencias egomaníacas. Aparte que como están los tiempos hay noches en las que le ganamos (en ráting) a Univision. ¿Y ahí ustedes creen que le darían un programa a un lunático como yo a las nueve de la noche? Ni a las tres de la mañana me darían un programa. Me tendrían amordazado, enjaulado. Dirían que soy un hombre que tiene rabia", indicó.

Jaime Bayly habla de por qué no entró a las grandes cadenas hispanas en EE.UU. desde el minuto 54 de este video de YouTube.

Cabe indicar que, previo a estas frases, Jaime Bayly había dicho que el televisor no es algo que él use frecuentemente: "Los tiempos han cambiado pero yo ahora no enciendo el televisor en el día ni en la noche. Lo enciende mi mujer pasadita la medianoche para ver una ficción de Netflix, pero ya no se ve televisión en la casa. El TV está en casa como si fuera un florero, ha muerto, o casi", concluyó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.