En una entrevista promocional de su novela “Pecho Frío” con Canal 13 de Chile el periodista y conductor de televisión peruano Jaime Bayly reveló un episodio vivido en la infancia junto a supernumerarios del Opus Dei.

Al ser consultado sobre cuál figura política chilena admira, Jaime Bayly mencionó al político Joaquín Lavín, un personaje que --como su madre-- integra el Opus Dei, un grupo religioso con el que él mantuvo cercanía años atrás.

“He tenido una relación muy atormentada con esa cofradía. De niño me llevaban a esa secta. Iba a campamentos con los instructores del Opus. Dormía en la carpa con ellos”, inició en el programa “El informante” de Canal 13.

“¡Qué cosa crees que me habrá pasado! ¡Qué no me pasó! Vamos a decirlo en términos médicos, me auscultaron”, añadió el escritor peruano en el clip de YouTube que acompaña esta nota (minuto 33).

Jaime Bayly dijo que los responsables del episodio vivido “no eran curas sino algo peor que eso: supernumerarios”.

-"¿Y por qué no lo denunciaste? Si tú denuncias todo", le preguntó el conductor del programa de TV.

“Es una buena pregunta. Quizás porque no quiero herir más a mi madre”, respondió Jaime Bayly.

El autor de novelas como “Los últimos días de La Prensa” y “El huracán lleva tu nombre" evitó mencionar la palabra violación, al referirse a lo vivido. “No me violaron, me toquetearon”, sentenció.