Jaime Bayly: “Rodríguez Zapatero es 'amigote' y cómplice de Nicolás Maduro” | VIDEO

El ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es un “tonto útil del dictador Nicolás Maduro”. Así lo consideró Jaime Bayly el martes durante un extenso monólogo en su programa de la cadena estadounidense Mega TV. Sus palabras están alojadas en YouTube.

El periodista peruano –conocido por su férrea oposición al régimen chavista—arremetió contra el político socialista luego de que este cuestione el papel de Donald Trump y el gobierno estadounidense en la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela.

“Creo que el peor presidente que ha tenido España, después de Franco, fue Zapatero, y el peor ex presidente que ha tenido España en un siglo ha sido también Zapatero. Él es el valedor, el padrino y el tonto útil de Maduro. Y continúa fatigándose en el innoble oficio de defensor –no sé si desinteresadamente—de Maduro”, inició.

En diálogo con la prensa internacional, Rodríguez Zapatero dijo temprano el martes que la vía de la fuerza no iba a llevar a ningún lado a Venezuela, por lo que se mostró a favor de una opción de búsqueda del diálogo y la negociación. Esto no le pareció correcto a Bayly Letts.

“La mayor parte de los cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad han devenido del uso de la fuerza. Lo que ocurre es que en esta contienda desigual, quien usa la fuerza es el que usurpa maléficamente el poder, y la otra parte se abstiene de usarla porque se considera demasiado virtuosa para rebajarse a usar la fuerza, lo cual es un capital error”, añadió.

Bayly consideró que la única posibilidad de negociar con Maduro y Cabello es “cuando estén presos” pagando sus culpas. Nunca antes. “Zapatero no quiere que Maduro y Cabello salgan del poder. Los quiere ver ahí lustros y décadas. Por eso trata de sabotear los esfuerzos de Donald Trump”, continuó.

Rodríguez Zapatero había lamentado que muchos de los que critican la situación en Venezuela ni siquiera habían viajado ahí. “Yo no he estado nunca en la luna y sé que el hombre llegó ahí. Tampoco he estado en Siria o Irán y, sin embargo, sé que son estados terroristas. No hace falta ir a Venezuela para saber que ahí manda una dictadura cruel. Lo que pasa es que usted, señor Zapatero, ha ido tantas veces que ya se volvió miope. Y es amigote y cómplice de los narco dictadores. Lo es por despiste, porque es un tontorrón, o porque hay pozos petroleros adjudicados a sus amigotes”, especuló.

Finalmente, Jaime Bayly negó ser un “adorador” de Donald Trump, sin embargo, consideró que Estados Unidos ha hecho una serie de avances en favor de la libertad de Venezuela. “Usted (Zapatero) ha elegido el lado incorrecto de la historia”, concluyó en el video de Mega TV que circula en YouTube.