La elección presidencial en Brasil ha copado la agenda mediática no solo al interior de dicho país sino también afuera. Y un personaje que se animó a sentar posición sobre los contendientes que alcanzaron la segunda vuelta es Jaime Bayly, conductor de Mega TV, en el video de YouTube que acompaña esta nota.

Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, opciones contrapuestas para asumir en reemplazo de Michael Temer, intentan sumar apoyo político social para ganar la segunda vuelta.

En opinión del periodista peruano, Jair Bolsonaro no es alguien que represente necesariamente su gusto personal, sin embargo, sus ideas económicas son mucho mejores que las de Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores.

"Bolsonaro dice que Brasil debería ser el país que era hace cuarenta o cincuenta años. Habla bien de la dictadura militar. Llega a decir que no desaparecieron a todos los que debieron haber desaparecido, o sea, es bastante indelicado este muchacho, pero Haddad representa al gobierno ladrón de Lula y Dilma. Han sido 13 años saqueando a Brasil y ya estuvo bueno", manifestó Jaime Bayly en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

"Yo no votaría por Haddad. Él representa el gobierno ladrón de Lula y Dilma, reivindica a un gran ladrón y coimero como Lula. Si gana Haddad va a indultar a Lula. Haddad no es el cambio. Yo creo que Bolsonaro es un patán, no me gustaría ser su amigo, pero sus ideas económicas son mejores que las de Haddad", continuó.

Jaime Bayly hablando sobre las elecciones en Brasil al inicio de este video de Mega TV en YouTube.

Por último, en el clip de YouTube que acompaña esta nota, Jaime Bayly afirmó --basándose en las encuestas-- que Brasil ya decidió (votar por Bolsonaro).