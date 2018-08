YouTube: Juan Manuel Santos probó suerte como 'youtuber' y esta fue su conclusión | VIDEO

En una faceta bastante distinta a lo habitual, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, probó suerte como 'youtuber' principiante. Esto en un video compartido en la cuenta oficial de YouTube del periodista Daniel Samper Ospina.

A lo largo de 15 minutos, Samper intentó persuadir al saliente mandatario 'cafetero' sobre las bondades de ser una estrella en la plataforma de videos.

"Quise visitarlo a usted para que se jubile de la política y no se vuelva otro expresidente 'calzón' más que envenena el ambiente y más bien se vuelva 'youtuber'", le propuso sonriente el comunicador.

Inicialmente, Juan Manuel Santos aceptó emular algunas de las clásicas acciones de los youtubers más famosos, como por ejemplo, presentarse ante cámaras entonando la voz de forma distinta, contar chistes sin mayor sentido, cumplir retos virales y contar "50 cosas que no se saben" sobre él.

"En mi canal haremos el reto de la Sprite y el banano, aunque este último no puede estar maduro porque el 'maduro' no sirve para nada", dijo Juan Manuel Santos en alusión al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Juan Manuel Santos y Daniel Samper Ospina. (Video: YouTube)

Ya en la parte final del clip grabado para el canal de YouTube de Daniel Samper Ospina, Juan Manuel Santos sentenció sobre la posibilidad de convertirse o no en youtuber tras dejar Palacio de Nariño en los próximos días.

"¿Sabe qué? No me suena ser youtuber. El único reto que me suena es cuidar a mi nieta", concluyó el dos veces presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz.

A costa de irreverentes y satíricos videos, el periodista Daniel Samper Ospina ha conseguido llegar al casi medio millón de suscriptores en su cuenta personal de YouTube.