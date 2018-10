YouTube: Julinho y el por qué Perú sí puede ganar la Copa América 2019 | VIDEO

Se viene la Copa América Brasil 2019 y alguien está completamente seguro de que la selección peruana sí puede hacer un buen papel, llegar a instancias finales y tal vez hasta levantar el trofeo. Ese es Julinho. Y así lo explica en el video de YouTube que acompaña esta nota.

En la edición del jueves de "Fox Sports Radio Perú" el ex futbolista de Sporting Cristal afirmó que, a diferencia de muchas otras selecciones, la peruana llega con una continuidad y cohesión bastante decisivas.

"Hay que ser ambicioso. Toda la vida no puedes ir caminando y diciendo 'no, no, no'. Con los pies en la tierra: nuestra realidad es muy buena. Aprovechemos. Perú está en un gran momento y busca algo que ya consiguió en algún momento. ¿Por qué no buscar ganar la Copa América?", indicó.

Como es habitual, el panel de Fox Sports Radio Perú se mostró dividido por la posibilidad de luchar la Copa América de igual a igual con selecciones como Argentina o Brasil, incluso el mismo Colombia o Uruguay.

Julio César Uribe dijo que "Perú no tiene ya la preocupación de buscar rendimiento pues es algo que tiene".

Por su parte, Eddie Fleischman sí fue algo más negativo y señaló que Perú está para competir frente a cualquiera "pero eso no garantiza nada".

El periodista deportivo señaló que a veces los partidos amistosos nos generan una impresión errónea que cambia rotundamente en duelos oficiales, o sea, "por puntos".

"Incluso el amistoso con Croacia te da una referencia de que estos partidos no siempre son encarados con la misma intensidad por todos los equipos", explicó.

Julinho volvió a la carga y dijo que Perú tiene capacidad de demostrar lo suyo en torneos cortos. "Hoy Perú está mucho mejor que antes. Así que ojo, Perú es un equipo peligroso y más en Sudamérica".

"Perú en la Copa América va a dar que hablar. Acuérdate de mí", cerró el ex Sporting Cristal.

¿PUEDE PERÚ GANAR LA COPA AMÉRICA?@julinho11sc "HAY QUE SER AMBICIOSO"@JulioUribe10 "PERÚ NO TIENE PREOCUPACIÓN DE BUSCAR RENDIMIENTO, YA LO TIENE"@Arevalosport12 "EL CANDIDATO ES BRASIL"#FOXSportsPeru | El panel discute el futuro de la Blanquirroja. pic.twitter.com/rzaSmqVhGM — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 26 de octubre de 2018

Perú disputará la Copa América con el mismo entrenador que lo llevó al Mundial Rusia 2018, el argentino Ricardo Gareca. El torneo continental podría ser la última gran chance de brillar con la selección de varios futbolistas como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, hoy suspendido por resultado analítico adverso en un control anti dóping.