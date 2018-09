La frustración por las pocas llamadas que ha recibido con donaciones para la Teletón 2018 hizo que la ex Miss Perú y actual conductora de TV, Karen Schwarz, se quiebre ante cámaras. Las imágenes recogidas por el pull de medios aliados ya circulan en YouTube.

"Es fácil hablar, inventar, pero si tú no lo has vivido, pues yo sí. Yo he ido a la clínica por un tema muy familiar, y ahí me abrieron las puertas. Estoy aquí, he dejado a mi hija con mi mamá, me duele dejar a mi hija, pero lo hago por ellos, porque estoy agradecida de que mi hija está en casa y está sana", dijo bastante conmovida.

Al promediar las 4 p.m. la organización daba cuenta que solo se habían pasado los 4 millones de soles, es decir, ni siquiera la mitad de los 11,7 millones previstos como meta final.

Lo bajo de la cifra ante la falta de pocas horas degeneró en ánimos caldeados por parte de varios de los conductores que ad-honorem apoyan a la Teletón 2018.

Karen Schwarz se ofreció a contestar las llamadas telefónicas del público que llama a la central a donar, sin embargo, muchas de las llamadas son para hacer bromas de mal gusto.

"En verdad, a mí me duele mucho que hemos leído bastante comentarios (negativos). Estas historias que estamos viendo en televisión no son cuentos, sino historias reales. Son historias que pasan, pero a veces nos encerramos en nuestra burbujita. Nadie está libre de nada. La Teletón es realmente como la ven aquí", añadió en el clip que circula en YouTube.

Ya en la parte final de sus palabras, Karen Schwarz dijo que nadie le está pidiendo al público común y corriente que done "diez mil soles" sino solo lo que disponga.

"Por favor. Estamos aquí no solo por un show sino porque estamos trabajando para que al final de la noche lleguemos y sobrepasemos la meta", finalizó la ex Miss Perú.