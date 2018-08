YouTube: Laura Spoya reveló el sexo de su bebe y el nombre que le pondrá | VIDEO

La ex Miss Perú Laura Spoya finalmente dio a conocer el sexo de su bebe. Como se recuerda, el primero de agosto ella reveló en YouTube que está embarazada fruto de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan.

Desde entonces, la también youtuber ha venido compartiendo imágenes en Instagram y Twitter de cómo su cuerpo fue ganando peso.

Y a la semana 16 decidió colgar en YouTube el video detallando que bebe será una niña. Además confirmó que no le pondrá Brittany, como algunos temieron, pues eso era solo una broma.

"Entonces... mi bebé es una Brittany. Voy a tener una Brittany y estoy emocionadísima porque ustedes saben que yo quería tener una mujer", indicó.

"Yo creo que por eso se movía tanto porque va a ser igualita que yo. Y sí, ok, no se va a llamar Brittany. Le voy a poner Emilia porque ese nombre me encanta. Y su primer nombre será Laura", añadió en el clip de YouTube.

Laura Spoya en nuevo video de YouTube.

El video de YouTube en el que Laura Spoya cuenta detalles sobre el sexo de su bebe dura apenas 12 minutos y está plagado de buen humor.

"Aún no me ha crecido tantísimo la panza", declaró la 'influencer', quien grabó el video en su semana catorce de embarazo.

En otra parte de su video viral, Laura Spoya aclaró que si bien tiene absolutamente prohibido ingerir alcohol, tabaco o drogas durante el embarazo, "tampoco es una minusválida".

"No estamos enfermas, con gripe ni inválidas. No significa que no podamos divertirnos. Estar embarazada no significa que no podamos divertirnos. Muchos me han escrito que cómo es posible que yo siga saliendo. ¿Quieren que me quede nueve meses en mi casa? No", añadió.

Tras anunciar su embarazo, Laura Spoya emprendió un viaje por Europa con su esposo. Ambos ya conocieron Croacia y Grecia.