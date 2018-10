Marcelo Gallardo podría ser objeto de una doble y más fuerte sanción por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol tras faltar a una medida disciplinaria que se le impuso y le impedía acercarse a los jugadores de River Plate durante el duelo de vuelta ante Gremio de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores de América versión 2018. Lo ocurrido puede apreciarse en el video de YouTube que acompaña esta nota.

El cuadro 'millonario' terminó perdiendo el primer tiempo del duelo y su entrenador consideró prioritario dialogar con sus dirigidos, por lo que no dudó en bajar de las tribunas al camerino. Al terminar el diálogo con los futbolistas fue captado por varios periodistas y aficionados del rival brasileño, quienes no dudaron en increparle por su accionar e incluso le tomaron fotografías. Gallardo encaró a un fan de Gremio y le dijo: "tómame la foto acá, acércate", pero este se fue.

Luego de esto varios le gritaron "tramposo", pero el DT se retiró fríamente a la tribuna. El accionar, sin embargo, ya había quedado registrado ante cámaras y en minutos se viralizó.

Todo indica que la charla de Marcelo Gallardo y sus dirigidos sirvió porque en el segundo tiempo --aunque en medio de una polémica decisión tomada por la terna arbitral con apoyo del VAR-- los argentinos salieron con otro ímpetu y una precisión mucho mayor. Esto hizo que volteen el partido 2-1 y accedieran así a la final de la Copa Libertadores de América 2018.

ADMITIÓ RESPONSABILIDAD

Ya luego del partido Marcelo Gallardo admitió ante la prensa que incumplió la regla de no entrar al vestuario de su equipo.

"Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo de bajar y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y yo también. Y bueno, tal vez incumplí la regla de entrar al vestuario. Lo reconozco, asimilo y asumo. Era lo que sentía debía hacer y no me arrepiento para nada. Yo estoy haciendo un descargo de acuerdo a lo que considero injusto. Está en el reglamento, bueno, lo acepto, pero no me iba a privar de estar en el vestuario con mis jugadores en el momento que más lo necesitaba", indicó.

Se especula que con la violación al reglamento de parte de Marcelo Gallardo se vendrá una sanción mucho más fuerte en su contra, por lo que podría perderse las dos finales ante Boca Juniors o Palmeiras.