Moisés Naím a Jaime Bayly: "Respeta a quien piensa diferente a ti" | VIDEO

Se extendió más de treinta minutos y no estuvo libre de momentos tensos. La entrevista que Jaime Bayly realizó al exministro de Fomento venezolano y actual periodista y escritor, Moisés Naím, en la cadena Mega TV ha llamado la atención en YouTube, plataforma donde logró más de 100 mil reproducciones en un día.

Aunque llegó precedido de varios elogios de parte de Bayly (quien dijo haber 'devorado' su última novela "Dos espías en Caracas") pronto Naím empezó a tomar distancia con su entrevistador en un punto polémico: el diálogo entre los enviados de Nicolás Maduro y los de Juan Guaidó a Oslo Noruega.

Bayly Letts reiteró más de una vez que el diálogo era perder tiempo pues el régimen de Nicolás Maduro no cedería mayores cosas ante los representantes de la oposición.

"Tú eres otra voz lúcida, brillante, otra mente brillante, pero terminas diciéndole a Juan Guaidó 'vaya usted a Noruega, mansamente, como un corderito, a negociar con los que te van a degollar", increpó Bayly a su invitado en el minuto 16 del clip de YouTube que acompaña esta nota.

De inmediato, el conductor de "Efecto Naím" aclaró que un diálogo no implica necesariamente "negociación". E incluso instó a Bayly a respetar que Guaidó haya decidido sentarse sobre una mesa con sus rivales políticos.

"Jaime, respeta a un tipo que tiene una opinión diferente. Guaidó opinaba que valía la pena hacerlo, conversó, no solucionó y se retiraron", reaccionó Moisés Naím.

ÉL TAMBIÉN IRÍA A DIALOGAR

El ex ministro venezolano reafirmó su voluntad a favor del diálogo, es más, aceptó que si lo invitaran a él como parte negociadora, diría que sí. ¿Su objetivo? "Pedir el cese de la usurpación".

"¿Tu crees que Jorge Rodríguez [enviado chavista al diálogo en Noruega] te va a decir, cómo no Moisés, llamaré a Maduro y le preguntaré: ¿usurpador, está dispuesto a cesar en el cargo?", arremetió Jaime Bayly.

"Eso es una caricatura. Las negociaciones de ahora no son como las de antes. (Hoy) tienes un gobierno fragmentado y fracasado. Es una dictadura oprobiosa, corrupta y criminal", se defendió Naím.

"No todos los que plantean el diálogo son traidores a la patria (...) y la alternativa que tú propones, Jaime, también es defectuosa. Tú estás proponiendo una especulación, una posibilidad, la de convencer a Trump (de una incursión militar inteligente) y no basta con convencerlo para que Venezuela sea libre otra vez", concluyó el ex ministro venezolano.