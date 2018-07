YouTube: el momento en el que una joven frustra el robo de su celular con técnica de Jiu-jitsu

Una joven de 23 años se enfrentó a un ladrón armado a plena luz del día con sus habilidades de Jiu-jitsu a pesar de que el delincuente la amenazaba con una pistola. Todo quedó registrado por una cámara de vigilancia y luego fue compartido en YouTube.



Lorrana Braga decidió defenderse ya que creyó que el arma era falsa. Como se ve en el viral de YouTube, tras dar varias patadas del llamado Morganti Jiu-Jitso, una mezcla de Jiu Jitsu, karate y judo, el ladrón abandonó el intento de asalto y huyó de la escena.



El video que se ha convertido viral en YouTube, que fue registrado el miércoles 18 de julio, muestra a la estudiante caminando por una carretera residencial en Recanto das Emas en Brasilia, la capital de Brasil, cuando un auto pasa y se detiene a la vuelta de la esquina.

Pero la policía local advirtió de que las acciones de la joven no fueron las correctas ya que podría haber estado equivocada y "ningún objeto vale una vida, por lo que es mejor rendirse y no reaccionar". El clip de lo ocurrido se ha vuelto viral en YouTube.



Se cree que el delincuente saltó del auto blanco que estaba estacionado en la esquina. Las cámaras de seguridad muestran que segundos más tarde aparece un hombre y corre hacia a la joven, con la mano en la cintura exigiendo que le entregue el teléfono.



"Todo sucedió tan rápido, y no estaba pensando con claridad. Pero simplemente no quería entregar mi celular. Le dije que no se lo iba a dar porque era la segunda vez que me robaban", contó la protagonista del video viral compartido a través de YouTube.