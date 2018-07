YouTube: mujeres que publican videos de ciencias sufren ataques sexistas

En redes sociales, como en el mundo real existen muchos prejuicios y prácticas sexistas. Eso reveló un estudio australiano, llevado a cabo analizando manualmente más de 23.000 comentarios publicados por los usuarios de 391 canales de YouTube dedicados a las ciencias, tecnologías y matemáticas.

Este análisis mostró que las blogueras de YouTube sufren ataques sexistas con mucha frecuencia, con una proporción del 3% a comparación del 0,25% que tienen los hombres.

En YouTube, hay pocas mujeres que se dedican a la divulgación científica. Los resultados obtenidos por la Universidad Nacional de Australia los llega a determinar. Los comentarios sobre contenidos científicos publicados por mujeres son negativos en un 14%, en comparación con el 6% de los videos producidos por hombres.

Asimismo, muchos de estas críticas no se relacionan con el tema tratado, sino al aspecto físico de la persona.

Los videos científicos colocados en YouTube por mujeres reciben más comentarios, pero muchos de ellos tienen insultos o frases discriminatorias. Algunos han sido reportados por The New York Times: “Eres tan fea que casi vomito, guácala”. “Solo me quedé mirando tus tet… digo, ojos”. “Regresa a la cocina y prepárame un sándwich de dos pisos”.

Las blogueras de YouTube tuvieron que colocar filtros para moderar los comentarios, tratando de hacer un poco de limpieza, pero la tarea es complicada, cuando reciben, incluso, amenazas de violación. Eso cuenta Florence Porcel, quien tiene 76.000 suscriptores en su canal.

Si bien los comentarios en Internet no destacan por su educación, la furia hacia las mujeres dedicadas a la divulgación científica es preocupante. Se ha generado la renuncia a sus canales y sobre todo se pierden han perdido más inteligencias en este campo.